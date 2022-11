Aviso a España: “Alemania no es Costa Rica”

Lukas Podolski, campeón del mundo en Brasil 2014, ha sido muy crítico con el combinado centroamericano: “No puedes presentarte a la Copa del Mundo y encajar siete goles” El futbolista germano de origen polaco, actualmente en el Górnik Zabrze, cree que el encuentro de este domingo “será interesante porque ya sabemos que la presión está del lado alemán”

Lukas Podolski, campeón del mundo en Brasil 2014 y 130 veces internacional con la selección alemana, ha avisado a España en la previa del enfrentamiento entre ‘La Roja’ y ‘Die Mannschaft’. En una entrevista en el diario ‘AS’, el atacante ha apuntado que “Alemania no es Costa Rica”, aunque ha elogiado al combinado de Luis Enrique. “También es cierto que no es nada fácil hacer siete goles en un partido del Mundial. Ya sabemos cómo juega España”, ha declarado.

“No pude ver el partido de Costa Rica, pero ya solamente el resultado te da una pista de su calidad. No puedes presentarte en la Copa del Mundo y encajar siete goles. Pero Alemania no es Costa Rica. También es cierto que no es nada fácil hacer siete goles en un partido del Mundial. No voy a descubrir ahora a España, ya sabemos cómo juega y quién es. Será interesante porque ya sabemos que la presión está del lado alemán”, ha reflexionado.

Podolski, que en ‘su’ Alemania echa “un poco de menos el hambre” y “esa cultura de la unión, cree que el partido contra España será “muy diferente” al duelo ante Japón. “En ambos lados hay jugadores de clase mundial. Siempre estamos cerca unos de otros. Recuerdo cuando perdimos en 2008 contra ellos en la Eurocopa y en semifinales del Mundial de 2010 también perdimos por un gol. Esos partidos siempre son cerrados, pero este partido es diferente. No creo que España salga a poner el autobús, va a ser un partido abierto y España también saldrá a querer ganarlo”, ha justificado.

El futbolista germano de origen polaco, actualmente en el Górnik Zabrze, ha dejado claro también que el 6-0 que España endosó a Alemania hace poco más de dos años “es agua pasada” y “está olvidado”. “Aquello pasó y una Copa del Mundo es algo diferente. Puedes perder un partido amistoso o en un clasificatorio, puedes analizar y cambiar cosas, pero en la Copa del Mundo, no”, ha finalizado.