El aviso de Albertini a Italia: "No basta con fichar a Guardiola"

La Federación Italiana de Fútbol está intentando dar con la tecla perfecta para que la Azzurra evite una nueva eliminación de cara al Mundial de 2030. Este año ha sufrido su tercera ausencia consecutiva en una Copa del Mundo, una situación que ha llevado a la selección a buscar a su propio Luis de la Fuente.

En las últimas semanas se ha barajado el nombre de varios técnicos para liderar la ansiada clasificación mundialista, entre ellos Pep Guardiola. En Italia no han tardado en pronunciarse sobre la posibilidad de que el técnico catalán ocupe el cargo. Es el caso de Demetrio Albertini, exfutbolista y exdirigente de la Federación Italiana de Fútbol.

En unas declaraciones recogidas por AS, el exvicepresidente de la Federación Italiana destacó la victoria "merecidísima" de España ante dos grandes selecciones como Argentina y Francia, esta última un combinado que "parecía hacerse con la Copa casi sin esfuerzo".

Alaba a la 'merecidísima' victoria de España

Albertini apuntó a la dirección técnica como una de las claves de la consecución de la segunda estrella de España: "Mucho talento, pero sobre todo gran organización. Ahí está la clave", señaló el exinternacional.

Una dirección con sello español que podría tener un estilo similar si finalmente Italia se decantara por Pep Guardiola. "Sobre Guardiola hablamos de uno de los más grandes, sin duda. Tiene que estar convencido para poder trabajar aquí".

El exfutbolista señaló que existen grandes diferencias entre el fútbol italiano y el español y que, por ello, no se trata de replicar el mismo modelo en ambos países. "El ADN de Italia difiere del español en la manera de interpretar el fútbol. Tenemos que copiar un camino para que nuestros talentos se revaloricen. Creo que, en Italia, hoy no está diseñado. En España, con su estilo único, sí. No se puede cambiar el ADN".

Dos grandes inconvenientes

Aunque Guardiola se haya dejado tentar por los italianos, hay dos motivos por los que podría cerrarse la puerta a dirigir la selección italiana.

En primer lugar, según La Gazzetta dello Sport, el gran obstáculo sería el aspecto económico. Sin embargo, quizá el motivo que más hace dudar al técnico catalán sea renunciar al año sabático que se prometió y tener que permanecer lejos de su familia.

Unas circunstancias hipotéticas a las que Albertini respondió de la siguiente manera: "No sé si pesa más, para bien o para mal, el obstáculo de la filosofía y la organización o el atractivo de hacer algo grande con una selección tan importante como Italia".

Pirlo su opción favorita

De momento solo han sonado Guardiola y Ancelotti como los grandes candidatos para dirigir a Italia en futuras citas internacionales. Sin embargo, según Albertini, su apuesta sería Andrea Pirlo: "El estilo de Carlo es diferente al de Pep, pero, salvo Andrea Pirlo, podría ser quizá la única apuesta".

Para después añadir: "Aunque es cierto que tiene una relación muy estrecha con Maldini… El resto ejemplifican cuatro modelos de gestión diferentes. Todos exitosos. Son cuatro grandes entrenadores. Enormes. Cuatro caminos para ganar".

El talento italiano escasea

No solo el éxito depende de un buen entrenador. Albertini también señaló la escasa preparación y las pocas oportunidades que tienen los jugadores italianos, sobre quienes en ocasiones se ha rumoreado que algunos han pagado para formar parte de la Azzurra: "No creo que nadie pague para que jueguen sus representados. El problema es que tenemos pocos buenos", concluyó el exentrenador.

Un diagnóstico que deja claro que, para recuperar el protagonismo perdido, Italia necesitará mucho más que un cambio de seleccionador.