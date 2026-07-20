Un avión anuncia en pleno vuelo el campeón del Mundial: "Quería informarles que, lamentablemente..."

La conquista del segundo Mundial de la selección española también se celebró a miles de metros de altura. Un vuelo se convirtió por unos minutos en una improvisada fiesta cuando el piloto aprovechó para compartir con los pasajeros una gran noticia. El comandante tomó la palabra con un mensaje que arrancó sonrisas desde la primera frase.

Con un tono serio, comenzó diciendo: "Quería informarles que, lamentablemente...", provocando la incertidumbre entre los viajeros antes de revelar el verdadero motivo de su anuncio.

Tras unos segundos de expectación, llegó el desenlace que desató las risas y los aplausos en la cabina. "Aquellos que tengan una camiseta de España con una estrella, tendrán que comprarse otra", anunció el piloto, en referencia al segundo título mundial conseguido por la selección española.

Euforia absoluta 'a la altura' de una final

Los pasajeros respondieron levantándose de sus asientos, con aplausos, vítores y alguna que otra celebración improvisada. El ambiente festivo se apoderó del avión mientras muchos compartían el momento con sus teléfonos móviles.

Las imágenes del anuncio no tardaron en difundirse en redes sociales, donde miles de usuarios aplaudieron el gesto del piloto de tener informados a los pasajeros.

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España ya tiene su segunda estrella en la camiseta, tras una final en la que fueron muy superiores a la selección argentina. Que te coincida una final en el avión, mucha mala suerte...