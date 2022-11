Australia en el Mundial 2022: convocatoria, lista, jugadores, grupo y calendario

La selección australiana cruzará el océano con estos 26 jugadores para disputar el Mundial de Qatar 2022 Awer Mabil, del Cádiz, el único jugador de LaLiga en la lista de Australia

El guardameta Matthew Ryan, que milita en el Copenhague y que ha pertenecido al Valencia y la Real Sociedad entre otros equipos, lidera la convocatoria de Australia en el Mundial de Qatar 2022, que contará también con el jugador del Cádiz, Awer Mabil, el único jugador del conjunto australiano que milita en Primera.

El técnico ha optado por convocar a diecisiete jugadores que se estrenarán en esta competición. Arnold apuntó que "en los últimos cuatro años, 32 jugadores han debutado con la selección nacional".

