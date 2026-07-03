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Australia - Egipto, en directo: dieciseisavos del Mundial 2026, hoy en vivo

Sigue en vivo el duelo entre Australia y Egipto del Mundial

Salah, futbolista de Egipto

Salah, futbolista de Egipto / EUROPA PRESS

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