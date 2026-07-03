En directo
MUNDIAL 2026
Australia - Egipto, en directo: dieciseisavos del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en vivo el duelo entre Australia y Egipto del Mundial
Sergi Bescós I Lázaro
Australia (0-1) Egipto l Media parte
Ambos equipos se marchan a los vestuarios a descansar y prepara la segunda mitad.
Australia (0-1) Egipto l Media parte
¡Finaaaaaaal de la primera mitad!
Australia (0-1) Egipto l Min 45+
Apretando el acelerador Australia en estos dos últimos minutos. Egipto quiere dormir el partido pero los australianos están presionando mucho arriba
Australia (0-1) Egipto l Min 45+
Irankunda pide una posible mano en el área de Egipto pero el árbitro dice que nada de nada
Australia (0-1) Egipto l Min 45+
Volpatooo fueraaaa. Disparo con rosca con pierna izquierda que se va lejos del palo derecho de la portería de Egipto. No se pueden dormir los faraones
Australia (0-1) Egipto l Min 45+
¡5 minutos de añadido!
Australia (0-1) Egipto l Min 43
Australia presiona arriba en estos minutos finales de primera parte. Muy pendientes del tiempo extra
Australia (0-1) Egipto l Min 39
No regala el balón Egipto que cuando puede siempre busca jugar con el balón por el suelo
Australia (0-1) Egipto l Min 36
Australia necesita que Volpato sea protagonista en ataque y lidere a los suyos para remontar el resultado
Australia (0-1) Egipto l Min 36
Disparo raso de Behich directo a las manos de Shobeir
- Súperoferta del Bayern para intentar convencer a Olise en medio de las dudas
- El Barça, cerca de cobrar un pastizal por Sergiño Dest
- El Atlético piensa en Greenwood para sustituir a Julián Álvarez
- Lamine Yamal, sobre su infancia: 'Mi madre me tuvo con 16 años, eso sí que es presión de verdad. Mi padre tuvo que ir a coger cosas a la calle para poder traer comida a casa
- El Barça pone a Koundé en el mercado y habría ajustado el precio
- Se activa la nueva cláusula de Jan Virgili: oportunidad para el Barça
- España - Austria, en directo hoy: partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026
- El Barça tienta a Javi Guerra con un contrato a largo plazo