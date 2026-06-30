Ibrahimovic 'ataca' a Koeman: "Parece un entrenador italiano, juega para no perder"

Países Bajos volvió a marcharse de un Mundial con la misma sensación de impotencia. La selección dirigida por Ronald Koeman cayó ante Marruecos en la tanda de penaltis tras empatar 1-1 en Monterrey y quedó eliminada en los dieciseisavos de final del torneo. Se trata, además, del tercer Mundial consecutivo en el que la Oranje dice adiós desde los once metros, después de las derrotas frente a Argentina en los cuartos de final de Catar 2022 y ante la propia Albiceleste en las semifinales de Brasil 2014.

La eliminación provocó un aluvión de críticas hacia Koeman, pero pocas fueron tan contundentes como las de Zlatan Ibrahimovic. El exdelantero sueco, ahora analista en FOX durante el Mundial, no ocultó su decepción con la imagen ofrecida por el combinado neerlandés: "Creo que esta derrota es culpa de Koeman porque no reconocí a esta selección neerlandesa".

Para Ibrahimovic, el problema fue mucho más profundo que una simple decisión táctica. El sueco considera que el seleccionador renunció a la esencia futbolística que durante décadas ha caracterizado a Países Bajos, apostando por un planteamiento excesivamente conservador. "Perdió con una identidad que no es la identidad neerlandesa y eso me enfada. Pierde con tu identidad... eso es lo que eres", sentenció.

"No puedo entender las tácticas y los cambios de Koeman. ¿Por qué cambiar un sistema que ha estado funcionando bien durante dos años? ¿Y por qué dejar en el banquillo a goleadores contrastados como Depay y Malen, especialmente cuando todo apuntaba a que el partido podía decidirse en los penaltis?", agregó el exjugador.

El debate giró alrededor de un mismo argumento: la selección neerlandesa se alejó de la propuesta que tradicionalmente la ha identificado. En lugar de asumir el protagonismo con balón, el equipo de Koeman optó por un planteamiento mucho más prudente, renunció a llevar el peso del partido durante largos tramos y apenas encontró soluciones ofensivas en el tiempo extra.

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La postura de Ibrahimovic no fue fruto únicamente del desenlace. Ya durante la retransmisión había dejado claro que no compartía el enfoque del seleccionador y, con el paso de los minutos, elevó el tono de sus valoraciones hasta resumirlas en una frase tan contundente como gráfica: "Parece un entrenador italiano, juega para no perder".