Ataque armado sacude Ibarra durante el partido del Mundial: una menor asesinada y seis heridos

El centro de Ibarra se convirtió este sábado en el escenario de un violento atentado cuando dos sicarios de 16 años irrumpieron en una calle donde decenas de personas seguían en una pantalla gigante el partido del Mundial 2026 entre Ecuador y Curazao.

Según informó el teniente coronel Ismael Varas, los atacantes abrieron fuego alrededor de las 20.00 con la presunta intención de asesinar a uno de los asistentes.

Víctimas y estado de los heridos

El ataque dejó una adolescente de 16 años fallecida y seis personas heridas. Entre ellas, un hombre con una grave lesión abdominal y la concejala Mery Congo, quien permanece en estado crítico tras recibir un disparo en el cráneo. También resultó herido un ciudadano colombiano de 47 años, con impactos en rostro y tórax, aunque su condición es estable.

Tras los disparos, los dos menores huyeron. Uno de ellos, identificado como el autor directo de los tiros, fue capturado a dos bloques del lugar. Su acompañante logró escapar, pero se encuentra plenamente identificado, según la Policía.

Reclutamiento de menores por el crimen organizado

Varas subrayó que ambos atacantes tienen 16 años, un dato que refuerza la creciente tendencia de las bandas criminales en Ecuador a utilizar menores de edad para cometer asesinatos, aprovechando las penas reducidas que contempla la ley.

Esta misma semana, en Guayaquil, dos adolescentes de 15 y 16 años mataron a tiros a un cabecilla criminal dentro del aeropuerto, dejando además tres heridos.