Atacan a Deschamps en su adiós definitivo: "Se quedó demasiado tiempo"

La etapa de Didier Deschamps al frente de la selección francesa ha llegado a su fin con un sabor agridulce tras la eliminación de Les Bleus en la lucha por la Copa del Mundo ante España. El último partido del técnico al mando del combinado francés será este sábado, en el encuentro por el tercer puesto contra Inglaterra.

En total, Deschamps ha capitaneado 14 años la selección francesa, un periodo en el que fue el artífice de conquistar un Mundial y una Eurocopa, catapultando a Francia a la élite del fútbol internacional.

Jérôme Rothen, exinternacional francés y ahora comentarista deportivo, reflexionó sobre la larga trayectoria del seleccionador en el programa 'Rothen s'enflamme'.

"Para mí, se quedó demasiado tiempo como para que su legado fuera excepcional", comentó el exfutbolista.

"Es mucho tiempo ya"

Rothen añadió que, de haberse marchado cuando estaba en la cima del éxito, el recuerdo de su etapa habría sido aún mejor. "Diez años ya es mucho tiempo. En sus primeros seis años, su trabajo fue fenomenal. Si se hubiera retirado en 2018 o en 2021, su historial habría sido excepcional. En sus primeros ocho años no hay nada que criticar", señaló.

No obstante, el exjugador elogió la labor de Deschamps por haber levantado la imagen de la selección francesa y devolverla a la cima del éxito tras un periodo de crisis. El técnico tomó el relevo de Laurent Blanc después de la etapa de Raymond Domenech y consiguió reconstruir un equipo campeón.

"Acabamos siendo campeones del mundo en 2018. Él aportó muchísimo. ¡Éramos respetados por todos!", destacó Rothen .

Tras conquistar Rusia aparecieron los problemas

Sin embargo, para Rothen, las cosas comenzaron a torcerse tras la conquista del Mundial de Rusia. "En una competición como la Eurocopa de 2021 se pueden cometer errores", señaló, en referencia al torneo en el que Les Bleus cayeron en octavos de final ante Suiza pese al regreso calve de Karim Benzema.

El exinternacional también consideró que los éxitos conseguidos durante los primeros años como entrenador, elevaron las expectativas y la presión sobre el seleccionador. "Porque ya no te conformas con una semifinal o con una derrota contra Suiza. Para mí, 2024 y 2026 ya son demasiados años".

Rothen concluyó con un mensaje contundente al que dejará de ser el entrenador de 'Les Bleus' : "Ha perdido la chispa de su excepcional espíritu competitivo".