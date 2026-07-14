La astucia de Lamine desatasca las semifinales

España necesita a Lamine Yamal y el jugador del Barça no iba a fallar en unas semifinales del Mundial. El de Rocafonda quería arrancar sus 19 años recién cumplidos con una gran alegría y, gracias a una pizca de astucia, consiguió desatascar un partido donde Francia había arrancado con superioridad.

Lamine Yamal arrancó las semifinales del Mundial con complicaciones. Como siempre, la selección rival le puso tres hombres encima para defender al mejor jugador de La Roja. Rabiot, Digne y Barcola, tres aviones preparados para evitar que la perla azulgrana brillara.

El inicio fue duro. Lamine conseguía superar a Digne, pero rápidamente aparecía Rabiot para vengarse del gol de las semifinales de la Eurocopa en 2022. El '19' incluso se pasó a jugar por el centro en algunas jugadas de ataque para librarse de la jaula que le había preparado Deschamps.

El penalti del listo

Pero Lamine no iba a dejar de intentarlo. El extremo volvió a luchar contra sus tres rivales y aprovechó un despiste muy grave de Digne para provocar un penalti que podía cambiar el encuentro.

El lateral francés controló imprudentemente un centro pasado de Cucurella al segundo palo, pero Lamine aprovechó para aparecer rápidamente por detrás y robarle la pelota dentro del área. Digne intentó despejar el balón sin saber que el azulgrana estaba detrás y lo derribó con una muy clara patada en el muslo.

Francia protestó una posible mano de Lamine en el control, pero el colegiado salvadoreño les dejó claro que no había nada que revisar. Aunque la grada española tuvo que retener la respiración durante unos segundos porque el VAR se comunicó directamente con el árbitro. Finalmente, el penalti se validó y Oyarzabal no falló a su cita por el gol. Lamine no había marcado, ni había asistido, pero su astucia ponía por delante a España en unas semifinales de la Copa del Mundo.