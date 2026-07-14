Los asteriscos de un Mbappé dominante

La semifinal del Mundial entre España y Francia volverá a situar a Kylian Mbappé en el centro de todas las miradas. El delantero francés llega como la gran amenaza del equipo de Didier Deschamps tras completar un torneo sobresaliente, con ocho goles y tres asistencias. Sin embargo, también aterriza en la cita con una constante que ha marcado algunas de las noches más importantes de su carrera: rendir al máximo nivel sin que el resultado final siempre le acompañe.

Cuando el escenario exige a las estrellas dar un paso al frente, Mbappé rara vez falla. Lo que sí ha faltado en varias ocasiones ha sido el respaldo colectivo necesario para convertir sus exhibiciones en títulos o clasificaciones.

Lusail, la obra maestra sin premio

El ejemplo más evidente sigue siendo la final del Mundial de Qatar 2022. Con Francia completamente superada por Argentina y dos goles abajo en el marcador, Mbappé protagonizó una actuación para la historia. Marcó dos tantos en apenas dos minutos para forzar la prórroga y completó un histórico hat-trick para llevar el partido hasta la tanda de penaltis.

Lionel Messi y Kylian Mbappé en la final del Mundial 2022. / DPA vía Europa Press

Su exhibición en Lusail es considerada una de las mejores actuaciones individuales jamás vistas en una final mundialista. Sin embargo, el título acabó en manos de Argentina y aquella noche legendaria terminó sin recompensa para el francés.

Un patrón repetido en la Champions

La misma sensación ha acompañado a Mbappé en varias eliminatorias de la Liga de Campeones. Ya en su etapa en el Mónaco fue decisivo en la histórica carrera hacia las semifinales de 2017, marcando incluso en la vuelta frente a la Juventus. Sin embargo, la solidez del conjunto italiano frenó el sueño del equipo del Principado.

Con el PSG, la historia se repitió en varias ocasiones. En 2019 fue clave ante el Manchester United, marcando en Old Trafford y participando directamente en el gol parisino de la vuelta. Aun así, los ingleses protagonizaron una remontada histórica en París que dejó fuera al conjunto francés.

El delantero del PSG, Kylian Mbappé (i), intenta superar a Thibaut Courtois. / AFP

El caso más representativo llegó en 2022 frente al Real Madrid. Mbappé anotó los dos goles del PSG en la eliminatoria y fue, probablemente, el mejor jugador de ambos partidos. Decidió la ida en el descuento del Parque de los Príncipes y volvió a marcar en el Bernabéu, pero el hundimiento colectivo de los parisinos y el triplete de Karim Benzema acabaron eclipsando una actuación individual sobresaliente.

Ya como jugador del Real Madrid también ha vivido situaciones similares. En la pasada edición de la Champions, lideró la eliminatoria de cuartos de final frente al Bayern de Múnich con goles tanto en la ida como en la vuelta, pero una acción desafortunada de Camavinga terminó frustrando el pase a semifinales, dejando sin recompensa una campaña en la que acabó como máximo goleador del torneo.

Mbappé sufrió un duro revés ante el Bayern de Múnich / RONALD WITTEK / EFE

Ahora, Mbappé afronta un nuevo examen frente a España. El precedente más reciente en grandes torneos tampoco le trae buenos recuerdos. En la semifinal de la Eurocopa 2024, asistió a Kolo Muani para adelantar a Francia en los primeros minutos, pero el combinado galo acabó sucumbiendo ante la reacción española. Los goles de Lamine Yamal y Dani Olmo dieron la vuelta al marcador y dejaron a los franceses a las puertas de la final pese al impacto inicial de su gran estrella.

Este martes, Francia volverá a depositar buena parte de sus esperanzas en el delantero madridista. La duda no es si Mbappé aparecerá cuando el partido lo requiera. La verdadera incógnita es si esta vez encontrará el respaldo colectivo necesario para que una nueva actuación decisiva tenga el desenlace que tantas veces se le ha escapado.