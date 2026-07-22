Asoma una posible candidatura Francia-Alemania para el Mundial 2038

El Mundial 2026 ya es pasado tras ver cómo España se coronaba en Estados Unidos, México y Canadá. Lo que empieza desde ya es la cuenta atrás de cuatro años para que España acoja junto a Marruecos y Portugal la próxima edición de la Copa del Mundo en 2030 y de ocho años para que sea Arabia Saudí la sede del torneo en 2034.

Pero en Francia piensan más allá. Informa 'L'Equipe' y 'Le Parisien' que asoma en un horizonte muy lejano una posible candidatura Francia-Alemania para acoger la Copa del Mundo 2038.

En ese sentido, la asociación Territoires d'événements sportifs (TES) recomendó a los dirigentes de la Federación Francesa de Fútbol (FFF) y a las autoridades del país que se presenten como candidatas para organizar no solo el Mundial 2038, sino también la Eurocopa Femenina 2033 y la Eurocopa Masculina 2036.

"Ante la escasez de candidaturas y el creciente número, formatos y requisitos de las competiciones, Francia tiene la ventaja de ser uno de los últimos países capaces de organizar de forma independiente grandes eventos deportivos de esta índole", subraya el informe de TES.

Además, añaden luego la posibilidad de cooperar con Alemania: "Sin duda maximizaría aún más sus posibilidades asociándose con otro país europeo como Alemania, sobre todo para limitar la huella de carbono de la competición".

Sea como sea, el procedimiento de la FIFA para acoger la Copa del Mundo 2038 todavía no se ha puesto en marcha y se desconocen los requisitos que pedirá el máximo organismo, puesto que limita la presentación de candidaturas de cada Mundial a ciertos continentes.

El Mundial 2030 se celebrará conjuntamente en Europa (UEFA) y África (CAF), pero también se añadieron tres partidos inaugurales en Sudamérica (CONMEBOL). De esta forma, se limpiaba el camino para que Asia (AFC) u Oceanía (OFC), en concreto Arabia Saudí, pudiesen ser sede en 2034.

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Habrá que esperar para conocer qué intenciones tiene la FIFA en 2038 y ver si deja participar de nuevo a Europa o si prefiere candidaturas de otros continentes como Asia o Sudamérica, dada su baja representación en 2030 con únicamente tres partidos en Argentina, Uruguay y Paraguay.