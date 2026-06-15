El ascenso frustrado de Bubista con el Badajoz

Perdido ahora en Tercera RFEF (ganó este domingo por 2-1 al Cuarte aragonés en la final por el ascensoa Segunda RFEF) y maltratado por sus dueños (la tristemente famosa familia Oliver), el extinto y refundado CD Badajoz fue uno de los grandes clubs de la Segunda División en la década de los años 90.

Después del ascenso frustrado en el antiguo Santa Isabel del Compostela en 1991 con las lágrimas del fallecido e histórico alcalde Manolo Rojas, el cuadro pacense fue equipo de Segunda en 1992 con una 'paliza' ante el Cartagonova en la última jornada de la liguilla de ascenso (5-1).

El club arriesgó con la llegada de tres jugadores del fútbol soviético: el mediocentro Gennadi Perepadenko (históricos sus cuatro goles contra el Figueres), el ahora mediático Valeri Massalitin y un Valeri Broshin que no tardó en irse agobiado por el calor y que murió de cáncer con 46 años.

En 1993 llegó al banquillo Marco Antonio Boronat (ex de la Real Sociedad) y el equipo estuvo primero hasta el invierno y la grave lesión de Barbaric (ex del Racing). Félix Castillo, el mejor presidente de la historia del club, apostó en 1995 por el inglés Colin Addison (fallecido el año pasado y con pasado en el Celta, en el Atlético de Jesús Gil y en el Cádiz).

Bubista firmó con Cabo Verde en pleno Covid / INSTAGRAM

El Badajoz estaba con opciones de ascenso y el club realizó dos fichajes en invierno. El galés Nathan Jones llegó apadrinado por el técnico (marcó un golazo de 35 metros ante el Lleida en su debut e hizo poco más) y el central Bubista (capaz de jugar también en el centro del campo).

¿Cómo llegó el caboverdiano a Badajoz? En los albores del mundo de los representantes, al tratarse de un país de habla portuguesa y por la cercanía de la ciudad con la frontera de Portugal, alguien recibió el contacto y se acabó cerrando la llegada del internacional. Tardó en adaptarse y en encontrar el sitio en un auténtico equipazo.

Bubista no fue convocado hasta la antepenúltima jornada, jugó todo el partido en el triunfo ante el Getafe (0-3), 30 minutos ante Osasuna en el Vivero (2-1) y no se vistió en la última jornada en Écija (0-2). Era un jugador técnico, con buena salida de balón y presencia física, pero quizá le faltó contundencia. Además, era muy afable y muy educado.

Bubista ha hecho historia con su país / INSTAGRAM

En la mejor temporada de la historia, el Badajoz quedó empatado con el Extremadura en la quinta posición (el Madrid B fue cuarto) y no disputó la promoción por el goal-average particular (tenía ganado el general). Los pacenses ganaron por 2-1 en Badajoz y perdieron por 3-1 en Almendralejo... con el paraguayo Carlos Torres fallando un penalti que acabó siendo clave. Y los azulgranas acabaron ascendiendo con Josu Ortuondo en el banquillo.

Pedro Leitao Brito, Bubista, dirige a Cabo Verde desde 2020 y ha logrado el hito de clasificarlo para el primer Mundial de su historia, aprovechando la ampliación de países. Los africanos debutan este lunes a las 18.00 horas contra España (hora peninsular española) en un duelo de contrastes ante el primer país extranjero en el que jugó al fútbol.

Casi recién llegado a Badajoz, protagonizó una curiosa anécdota en 1996 en los Carnavales, para muchos los terceros más importantes de España tras Las Palmas y Cádiz. El caboverdiano se puso un disfraz y salió solo a la calle, hasta que fue identificado por sus compañeros de equipo y lo integraron al grupo. En aquel equipo estaban el central Rodri, los medios Agirre y Josep Sala, el citado Carlos Torres y el mejor punta de la historia del club, Rafa Pozo.