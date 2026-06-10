¡Arranca SPORT Mundial!
A menos de 24 horas del inicio del Mundial, estrenamos SPORT Mundial, el nuevo programa especial de SPORT para vivir la competición como nunca.
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Un formato presentado por Christian Blasco, que hoy contará con la participación de Blanca Sánchez. Juntos repasarán todo lo que necesitas saber antes del arranque del torneo, con la última hora de las selecciones y todo lo que rodea a este gran evento. Además, conectaremos en directo con nuestros enviados especiales desde Estados Unidos para conocer de primera mano la última hora de la Selección Española y la actualidad del resto de combinados nacionales.
No faltarán el debate, los pronósticos… y también las risas.
A partir de las 20:00h en SPORT.es y todas nuestras redes sociales.
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