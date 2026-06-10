¡Arranca SPORT Mundial!

Un formato presentado por Christian Blasco, que hoy contará con la participación de Blanca Sánchez. Juntos repasarán todo lo que necesitas saber antes del arranque del torneo, con la última hora de las selecciones y todo lo que rodea a este gran evento. Además, conectaremos en directo con nuestros enviados especiales desde Estados Unidos para conocer de primera mano la última hora de la Selección Española y la actualidad del resto de combinados nacionales.

No faltarán el debate, los pronósticos… y también las risas.

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