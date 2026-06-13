El arma secreta de Ancelotti en el once titular de Brasil

Carlo Ancelotti prepara una gran sorpresa para abrir la Copa del Mundo en el interesántísimo Brasil-Marruecos, que se disputará esta próxima madrugada a la una, en horario peninsular español, en Nueva Jersey.

SPORT ha podido saber que el técnico italiano presentará un trío ofensivo con el que nadie contaba: Igor Thiagoserá el delantero centro. El gigante de 1,90m ha acabado ganándole el puesto al excolchonero Matheus Cunha y jugará al lado de Raphinha, que será extremo derecho, y Vinícius Júnior, que jugará en una posción muy parecida a la que tenía en el Real Madrid cuando lo dirigía el técnico italiano

Carletto tiene plena confianza en el delantero del Brentford, que esta temporada ha marcado 22 goles en la Premier League, una cifra nunca antes alcanzada por ningún futbolista brasileño. Valora su capacidad de fijar a los centrales adversarios y ejercer la función de pívot, abasteciendo a sus compañeros de ataque y a los dos interiores de Brasil, que llegan muy bien desde la segunda línea: el flamenguista Lucas Paquetá y Bruno Guimarães, compañero ahora de Anthony Gordon en el Newcastle.

Brasil, por tanto, presentará un equipo inicial muy parecido al del último test, cuando, una semana atrás, superó 2-1 a Egipto en un amistoso jugado en Cleveland, que acabó deciéndose con un segundo tanto de Endrick, que es la tercera opción de Ancelotti para la posición de '9' en este Mundial. La única novedad con relación a aquel ensayo sería la entrada del veterano Danilo en el lateral derecho en lugar de Wesley, que se lesionó aquel día en los aductores y acabó siendo desconvocado.

La Canarinha formará, pues, con un 4-3-3, con Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Vinícius Jr. e Igor Thiago.

Es curioso que Igor Thiago solo fue convocado en la recta final de la preparación para la Copa del Mundo. Debutó en la fecha FIFA de marzo, en la minigira estadounidense, cuando Brasil se medió a Francia (perdió por 2-1 el día en que se rompió Raphinha) y a Croacia (venció por 1-3 con un tanto del delantero desde el punto de penalti).

Ancelotti confirmó en la rueda de prensa previa que piensa mover el banquillo en el segundo tiempo. "Tenemos una gran plantilla con muy buenos jugadores que tienen la capacidad para cambiar la dinámica de en un encuentro como hemos visto últimamente en los amistosos", apuntó.