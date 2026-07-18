Los argentinos que viven en España se mojan para la final: "Mi hijo está dividido; nos fuimos con 4 años de Argentina porque mi padre se cansó de las injusticias del país"

Comida, cultura, Leo Messi o quizá es el idioma. España y Argentina tienen muchas cosas en común que nos hacen tener un gran respeto mutuo. Faltan pocas horas para que dé comienzo el mayor espectáculo del fútbol: la final de un Mundial. El planeta entero se detendrá para presenciar un encuentro que trasciende lo deportivo. Un partido histórico entre dos selecciones unidas por el respeto, el hermanamiento y una conexión muy especial. España y Argentina comparten generaciones de talento, pero esta vez todas las miradas estarán puestas en un duelo que simboliza el relevo y la grandeza: Lamine Yamal frente a Lionel Messi.

Ambos se verán las caras por primera vez en el escenario más exigente posible. Para Lamine, la oportunidad de confirmar que está preparado para liderar una nueva era. Para Messi, la posibilidad de seguir agrandando una figura irrepetible. Dos futbolistas separados por casi dos décadas, pero unidos por la admiración que despiertan y por la capacidad de decidir partidos con un solo gesto. La final enfrenta a dos selecciones, pero también reúne a dos generaciones que representan el pasado, el presente y el futuro del fútbol.

¿Apoyar a España o Argentina?

Españoles y argentinos vivirán el encuentro con una mezcla de ilusión, tensión y orgullo. Con el paso de los años, miles de argentinos han emigrado a España en busca de nuevas oportunidades, formando familias y echando raíces sin perder el vínculo con su país. Para muchos de ellos, esta final partirá el corazón en dos. Han celebrado los éxitos de la selección española mientras crecían bajo la influencia de Messi, convirtiéndose en un puente entre ambas culturas.

Es por eso que, en SPORT, hemos charlado con algunos argentinos para comprobar qué les dice el corazón. "Me fui con 4 años de Argentina porque mi padre se cansó de las injusticias del país, fruto del corralito", empieza contando Valentino, un chico italo-argentino de 23 años de la zona de Maresme (en las afueras de Barcelona). "Desde que tengo cuatro años vivo en España, en Barcelona", afirma.

Eso sí, Valentino tendrá la oportunidad de ver la final junto a su gente. "Por lo que hace a la final, siempre he apoyado a la selección argentina. Son las raíces de mi familia, aunque me gusta la selección española. El fútbol es mi pasión y de hecho me voy con mi padre a ver la final a Buenos Aires", cerraba.

Trabajando en Francesc Macià pero sin perder su esencia argentina

También fuimos a preguntar al cocinero del Restaurante Mery, ubicado en la Plaça Francesc Macià 1, Barcelona. Es un restaurante de cocina mediterránea y ofrece desayunos, comidas, cenas y coctelería.

Allí conocimos a Pablo, que emigró a España hace muchos años, ha formado su familia aquí": "Mi hijo está divido. Celebra las victorias de España y de Argentina, aunque el otro día se marchó a celebrar con sus amigos el Inglaterra-Argentina, es bonito", afirma.

Pablo trabaja de cocinero en el restaurante, y aunque afirma que Catalunya le ha dado todo, no pierde su esencia y mantiene su sangre argentina. "El domingo se prende fuego. Creo que quedarán 1-1, goles de Lautaro y de Mikel Merino", dice, mientras termina de preparar las patatas fritas, un día laboral cualquiera.

España y Argentina, final de la Copa del Mundo. / Sport.es

Un sentimiento de pertenencia a Leo

Otros, quizá vean el partido de otra forma: desde la profesión. "Estoy muy nervioso después de pasar contra Inglaterra, por el rival y el contexto que tiene", afirma Lucas Pereyra, periodista y Community Mánager de San Telmo. Lucas es un chico que actualmente vive en Buenos Aires, pero que siente una gran simpatía hacia España.

"Cuando terminó el partido y ya conocimos el rival, me puse muy nervioso, especialmente por el juego que tiene España. La diferencia de equipos, en parte, se nota. Argentina tiene a Messi y España tiene un juego táctico increíble. Lo voy a ver con los mismos nervios de siempre, no sé si los de Catar, porque en esa final nunca había estado antes de mi vida", continúa.

Lucas es un apasionado del fútbol y fan de River y lógicamente, va con Argentina. "En la final de La Copa Libertadores del 2018, Boca-River, porque yo soy de River, estuvo muy nervioso, el que más en el deporte. Esa final es un duelo generacional. Es el primero del futuro crack mundial y del primero, del que escribió todas las páginas del fútbol", continúa.

Lucas Pereyra, periodista deportivo argentino. / Sport.es

"Siento que, aparte que no se pudo dar una final mejor, siento que Lamine-Messi es increíble. El destino nunca quiso que se enfrentaran, a nivel de clubes, tampoco en la Finalíssima. Y el destino de la foto de Lamine y Messi hace todo más poético. El fútbol es hermoso. Argentina si gana va a ser bicampeón del mundo y será de explosión Mundial. Si gana España será increíble en todos los lados. Lamine será candidato al Balón de Oro. Estoy nervioso y que sea lo que 'Dios' quiera", concluye.

Más allá del resultado, España y Argentina volverán a demostrar por qué mantienen una de las rivalidades más sanas y admiradas del fútbol mundial. Dos países unidos por el idioma, por la pasión con la que viven este deporte y por el respeto mutuo. Cuando el árbitro señale el final, solo habrá un campeón, pero el verdadero vencedor será el fútbol, que regalará otra noche destinada a quedar para siempre en la memoria de millones de aficionados.

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Luis de la Fuente, head coach of Spain, celebrates the victory with Lamine Yamal of Spain during the FIFA World Cup 2026 Quarter Final match between Spain and Belgium at Los Angeles Stadium on July 10, 2026 in Inglewood, California. / EUROPA PRESS

Aunque muchos argentinos se encuentren en el otro lado del océano, los argentinos son fieles a sus colores. Miles de argentinos han construido su vida en territorio español y sienten a la Roja como su segunda selección, aunque Argentina, para ellos, es su vida. Otros, simplemente, quieren ver triunfar a Lamine Yamal y a una generación que ha conquistado la admiración del mundo. Durante noventa minutos, o quizá algunos más, no sabemos si habrá corazones divididos, pero si un fuerte sentimiento de arraigo.