Argentina, Uruguay y Paraguay sí participarán en las eliminatorias para el Mundial 2030

El Mundial de España, Portugal y Marruecos de 2030 genera por el momento más dudas que certezas. De hecho, en los últimos días, la polémica respecto a dónde debe disputarse la gran final de la siguiente Copa del Mundo ha vuelto a generar debate, con Barcelona o Madrid como favoritas, pero con la opción de Marruecos sin estar del todo descartada.

Más allá de las conversaciones relacionadas con la sede del partido definitorio, la inclusión de Argentina, Uruguay y Paraguay como anfitrionas para albergar tres de los partidos correspondientes a la fase de grupos fue una decisión muy criticada. De hecho, la principal duda que surgió era si esto significaba la clasificación directa de las tres selecciones sin deber disputar las eliminatorias de su continente. Ahora, tras las declaraciones de uno de los principales actores implicados en llevarse tres partidos de la próxima Copa del Mundo al otro lado del charco, las dudas parecen quedar esclarecidas.

La batalla entre Paraguay y Francia, en fotos / SARAH YENESEL / EFE

Las anfitrionas sudamericanas sí disputarán las eliminatorias

Pese a la incertidumbre y las especulaciones sobre si se instauraría un nuevo formato de eliminatorias sudamericanas o si participarían las tres selecciones anfitrionas pese a estar clasificadas, ha sido el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, el encargado de solucionar la gran duda en el programa 'Va con onda', junto a Luis Baleiro: "Todos vamos a jugar las Eliminatorias, ya estamos clasificados, pero vamos a jugar por una posición en un futuro torneo contra los europeos".

De esta manera, se descarta la posibilidad de que Argentina, Paraguay y Uruguay disputen exclusivamente partidos amistosos en la gran mayoría de fechas FIFA durante los siguientes cuatro años, pues al igual que los siete combinados de CONMEBOL restantes, jugará las eliminatorias de clasificación. Eso sí, todavía no se conocen algunos detalles importantes, puesto que Harrison hace referencia a un nuevo torneo con selecciones europeas.

Bien es cierto que, ya en el pasado, se había especulado con la participación de conjuntos sudamericanos en la Nations League, lo cual podría ahora transformarse en realidad bajo un formato en el que los dos o los cuatro primeros clasificados de las eliminatorias al Mundial de CONMEBOL podrían entrar en alguna ronda de Nations League, aunque por el momento todo son especulaciones a falta de confirmación oficial.