En Argentina la toman con el hijo de Simeone por lo que hizo en el gol de Ferran

Guiliano Simeone ha tenido un rol secundario en este Mundial. El jugador del Atlético de Madrid ha entrado poco en los planes de Scaloni: fue titular en el partido de la jornada 3 de la fase de grupos ante Jordania, en el que Argentina ya no se jugaba nada, y no volvió a pisar el césped hasta la semifinal ante Inglaterra, donde como titular dejó su habitual intensidad en el campo propia de un jugador entrenado por el Cholo.

En la final, el seleccionador optó de entrada por Nico González, aunque Guiliano tuvo su oportunidad al entrar al minuto 70 por De Paul. No obstante, las cosas no salieron especialmente bien para él: el jugador tuvo una ocasión muy clara en el minuto 122 que habría forzado los penaltis, pero más allá de eso, su poca implicación defensiva en el gol de España está causando una ola de críticas en su contra.

La jugada empieza con un pase a banda para Lamine, que cede atrás para Porro, que pone un centro para Nico Williams. En ese momento, Guiliano está emparejado con Ferrán, pero en vez de seguir la jugada, decide ajustarse la media, perdiendo por completo a su marca que, tras la peinada atrás de Nico Williams, se encuentra solo para rematar y termina marcando el único gol del partido.

Este pequeño detalle ha enfurecido a los aficionados albicelestes, que no entienden porque el jugador escogió un momento en el que España estaba atacando para desentenderse de la jugada. "Este detalle nos vale un Mundial, así no se puede jugar en una final" son algunas de las opiniones que más se ven en redes sociales.

Pese a esto, Simeone no está siendo el único señalado en la acción del gol de España, pues Nahuel Molina también está recibiendo críticas por ir al choque con Nico Williams con muy poca intensidad.

Simeone tiene tiempo para redimirse de este error de concentración, tiene aún 23 años, pero, si la selección argentina no gana títulos en los próximos años, la acción de Guiliano quedará en la memoria colectiva de los aficionados albicelestes.