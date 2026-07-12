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MUNDIAL 2026
Argentina - Suiza, en directo: cuartos de final del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en directo los cuartos de final entre la Argentina de Leo Messi y Suiza
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¡Muy buenas noches! Ya estamos aquí los más trasnochadores para vivir el último duelo de cuartos de final del Mundial: Argentina y Suiza se juegan el billete a semifinales. El rival del vencedor en semifinales saldrá del apasionante Noruega-Inglaterra, que se decidirá en la prórroga. ¿Nos acompañas?
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