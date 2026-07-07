Argentina sigue siendo Messi y diez más

Dicen que Argentina tiene puesta una alfombra roja para llegar a la final del Mundial. Por lo menos, hasta semifinales. Pero la moqueta está llena de pinchos y el equipo de Lionel Scaloni, sin demasiados recursos más allá del talento individual de Leo Messi, se está paseando por ella descalzo. Lo de Cabo Verde fue un aviso, pero lo de Egipto ha sido un bofetón con la mano abierta, de esos que descolocan y sonrojan. Pero Argentina reaccionó a tiempo, sobrevivió a un ejercicio de fe, más que de fútbol, y estará en cuartos de final tras remontar un 0-2.

En las exigentes tierras albicelestes ya se venía señalando lo evidente: este equipo es Messi y diez más, denso y pastoso como comerse un alfajor sin agua. Y así fue contra Egipto durante demasiados minutos. Sin Messi, incluso sin su mejor versión, los de Scaloni habrían hecho las maletas. Porque Argentina, que ya espera rival en cuartos entre Suiza y Colombia, tiene problemas serios por resolver. No solo le faltan ideas en ataque. También le sobra fragilidad atrás.

Egipto, con personalidad y un plan claro, lo dejó claro desde muy pronto. En el minuto 15, un centro lateral retrató a la defensa argentina. Yasser Ibrahim le ganó la partida a Lisandro Martínez y cabeceó a gol con una facilidad impropia de un partido de octavos de Mundial.

Yasser Ibrahim, autor del 0-1 ante Argentina / RONALD WITTEK / EFE

La vigente campeona quiso curarse la herida enseguida y pudo hacerlo desde los once metros. Enzo Fernández filtró un pase magnífico hacia Tagliafico, que le ganó la espalda a un Hassan que ha demostrado muchas veces en el Oviedo que su fuerte no es la defensa. Letexier no dudó tras la zancadilla: penalti claro. Messi, como tantas otras veces, asumió la responsabilidad para acudir al rescate. Pero el genio volvió a demostrar que también es mortal. Shobeir le adivinó el lado. Segundo penalti fallado por Leo en este Mundial y cuarto en la historia del torneo, más que nadie: Islandia en 2018, Polonia en 2022, Austria en esta edición y ahora Egipto.

Shobeir le paró un penalti a Messi / Alberto Boal / EFE

El fallo dejó a Argentina en un estado extraño, pero no hundió a un Messi que recordó de nuevo que las faltas se le dan bastante mejor que los penaltis. Desde muy lejos, dibujó una rosca espectacular que se estrelló en la madera. También la tuvo antes del descanso Julián Álvarez, titular sin habérselo terminado de ganar sobre el campo, pero se encontró con un gran Shobeir, que evitó su primer gol en esta Copa del Mundo. Su remate, de primeras y con la zurda, llevaba buena intención, pero este no está siendo su torneo.

El segundo acto arrancó sin Ashour, retirado lesionado, pero Egipto no perdió demasiada capacidad para generar peligro. Al contrario. La selección africana entendió que Argentina estaba tocada y que el partido ofrecía una oportunidad histórica. En el minuto 58, Ziko creyó haber dado un golpe sobre la mesa con el 0-2 tras una buena jugada colectiva. Sin embargo, el VAR salió al rescate albiceleste. Letexier revisó la acción y cambió de opinión por un pequeño pisotón sobre Lisandro Martínez a casi 70 metros de la portería de Dibu Martínez. El gol fue anulado.

Pero el relámpago se ve siempre antes de escuchar el trueno. Y el trueno llegó en el 67'. Esta vez no hubo VAR. Salah condujo una jugada enorme, habilitó a Hassan, que encaró, puso a bailar a la defensa argentina y sirvió un pase al corazón del área para un Ziko que esta vez sí pudo celebrar sin interrupciones. El 0-2 dejaba a Argentina contra la lona.

Mostafa Ziko, goleador en el 0-2 contra Argentina / RONALD WITTEK / EFE

Aunque este fútbol está cambiando, con una pausa de tres minutos en cada parte además del descanso, sigue castigando con crueldad al que se duerme. Y Egipto se durmió. Ganaba 0-2 en el minuto 79 y cometió el error de darle vida a un equipo que seguía latiendo por inercia, por orgullo y porque todavía tiene a Messi.

En ese minuto, Cuti Romero recortó distancias con un buen cabezazo. En el 83' apareció el de siempre. Messi cazó una volea cargada de rabia, después de varios rebotes, y la pelota acabó dentro de la red de Shobeir tras besar el larguero. A Egipto ya le temblaban las piernas. Demasiado. Y en el 90+2' llegó el éxtasis. Enzo Fernández apareció para firmar el definitivo 3-2 y meter a Argentina en los cuartos de final.

Lionel Messi of Argentina looks on during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match between Argentina and Egypt at Atlanta Stadium on July 07, 2026 in Atlanta, Georgia. AFP7 07/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Messi acabó llorando, liberado, consciente de que Argentina había estado al borde del abismo. Salah también, pero de tristeza, porque se despide de la Copa del Mundo después de rozar una noche histórica. La albiceleste salvó un tropiezo mortal en lo que, sobre el papel, era una alfombra roja hasta la final.

Noticias relacionadas

Lo que también quedó claro es que Argentina sigue siendo Messi y diez más. Y eso, en un Mundial, puede ser suficiente una tarde. Pero no siempre.