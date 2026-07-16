Argentina nunca se rinde: los minutos finales, una amenaza para España

Argentina tiene corazón. Y eso, que puede parecer una obviedad, vale muchísimo en el fútbol. Ser capaz de superar cualquier obstáculo, de no rendirse jamás sea cual sea la situación, y de pelear hasta el último segundo es una cualidad que a menudo pasa desapercibida, pero que convierte a un equipo en un rival mucho más difícil de derribar. Porque con un equipo así nunca puedes relajarte. Hasta el pitido final hay que estar alerta.

La última demostración llegó en la victoria de Argentina frente a Inglaterra. El conjunto albiceleste volvió a exhibir su capacidad de reacción después de ver cómo su rival se adelantaba en el marcador en el minuto 55. Una vez más, tocaba remontar. Lionel Scaloni agitó el partido desde el banquillo con la entrada de varios jugadores de perfil ofensivo, como Nico González, Lautaro Martínez y Rodrigo De Paul, en busca de darle la vuelta al encuentro. Y, una vez más, lo consiguió.

Otra remontada

Inglaterra resistió durante media hora gracias a un planteamiento cada vez más conservador, pero el asedio argentino fue constante. La insistencia encontró premio en el minuto 85, cuando Lionel Messi recibió en la frontal y descargó para Enzo Fernández. El centrocampista del Chelsea no se lo pensó dos veces y conectó un potente disparo desde fuera del área que superó a Jordan Pickford e hizo estallar de alegría a la afición albiceleste.

Lejos de conformarse con forzar la prórroga, Argentina siguió empujando. Con Inglaterra encerrada en su propio campo, Messi volvió a asumir el mando en el tiempo añadido. El capitán encontró espacio en la banda derecha y puso un centro medido al corazón del área, donde apareció Lautaro Martínez para imponerse a la defensa inglesa y cabecear el 1-2 definitivo en el minuto 90+2. Dos asistencias de Messi en los momentos decisivos y una remontada culminada en apenas siete minutos certificaron el pase de la vigente campeona a una nueva final mundialista.

Los minutos finales, territorio de Argentina

Pero la remontada frente a Inglaterra no es un hecho aislado. Todo lo contrario. Responde a un patrón que se ha repetido durante todo el Mundial y que explica por qué esta Argentina resulta tan peligrosa cuando los partidos entran en su fase decisiva. Los números hablan por sí solos. De los 19 goles que ha marcado la Albiceleste en el torneo, 12 llegaron a partir del minuto 76, ya fuera en el tiempo reglamentario, el descuento o la prórroga. Una tendencia que se ha convertido en una de las grandes señas de identidad del equipo de Lionel Scaloni.

Inglaterra fue el último ejemplo, con los tantos de Enzo Fernández (85') y Lautaro Martínez (90+2'). Pero antes ya había ocurrido frente a Egipto, con tres goles entre el 79' y el 90+2'; ante Suiza, donde Julián Álvarez (112') y Lautaro Martínez (121') resolvieron la eliminatoria en la prórroga; o contra Cabo Verde, con otro tanto de Lautaro en el 90+2' y el definitivo gol en propia puerta de Diney Borges en el minuto 111.

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Esa capacidad para sobrevivir a cualquier escenario es, precisamente, el mayor aviso para España de cara a la final. El equipo de Luis de la Fuente ya sabe que no bastará con dominar el balón o ponerse por delante en el marcador. Argentina ha demostrado durante todo el Mundial que nunca baja los brazos, que sus partidos duran hasta el último segundo y que, cuando el cansancio aparece, suele encontrar una marcha más. Porque si algo ha dejado claro la Albiceleste en este torneo es que, mientras el árbitro no señale el final, sigue siendo un rival capaz de darle la vuelta a cualquier historia.