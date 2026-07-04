Argentina necesitó a Messi y una prórroga para tumbar a Cabo Verde

Cabo Verde no se arrugó. No le pesó estar por primera vez en unos dieciseisavos de final de un Mundial, que de hecho es el primero de su historia, y a punto estuvo de convertir el Hard Rock Stadium en el escenario de la mayor gesta del torneo. Argentina sufrió hasta la prórroga para tumbar al debutante más rocoso del Mundial, un rival que le empató dos veces el partido y que solo cayó ante la artillería a balón parado del campeón.

El guion arrancó según lo previsto. Los Tiburones Azules, fieles al plan que ya incomodó a España y Uruguay, se encerraron atrás con Lenini pegado a Messi, mientras una Argentina con algún nervio extra monopolizaba el balón (67,5% de posesión) sin encontrar caminos hacia Vozinha. Hubo avisos de Leo, un disparo cruzado en el 14' y un libre directo en el 18' que atrapó el meta, pero el gol llegó tras la pausa de hidratación del 25'.

Lisandro, asistencia y gol / EFE

El de siempre, como siempre

En el 29', un pase medido por alto encontró a Messi en el área: control excelso con el exterior y, al segundo toque, definición de élite para batir a Vozinha. Un gol con mucha letra pequeña: el séptimo de Leo en este Mundial, líder de la Bota de Oro, y el número 20 de su carrera en Copas del Mundo, en la noche en que se convertía en el primer futbolista con 30 partidos mundialistas. Además, estiró a ocho su racha de partidos consecutivos marcando en Mundiales y, como los dieciseisavos son una ronda inédita del formato de 48, completó el pleno: ha marcado en todas las fases que existen en una Copa del Mundo. Todo en el partido 100 de Scaloni. Antes del descanso, Vozinha evitó el segundo con una gran mano a disparo de Enzo.

Duarte hace historia

Tras el intermedio, Cabo Verde se quitó el corsé y Argentina pagó la relajación. Duarte avisó en el 53' y en el 59' ejecutó: pase filtrado de Mendes y disparo cruzado para batir a Dibu. 1-1 y primer gol de la historia de Cabo Verde en una eliminatoria mundialista. David empataba a Goliat.

La respuesta argentina se estrelló contra un Vozinha gigante. El meta de 41 años le sacó a Messi un mano a mano en el 63', voló a la escuadra en el 72' para despejar su falta y, ya en el 90+5', atrapó otro libre directo del capitán con una exhibición de colocación. Entre medias, el VAR perdonó a Pico Lopes una mano tras rebote y los 64.478 espectadores se comieron ocho minutos de añadido sin premio. A la prórroga.

Vozinha, ante Argentina / EUROPA PRESS

El balón parado rescata al campeón

Y en la prórroga, Argentina tiró de oficio. En el 93', a la salida de un córner, Lisandro Martínez apareció solo en el segundo palo y clavó un zurdazo de delantero en la escuadra del primer palo. 2-1 y noche redonda del zaguero, que ya había fabricado el gol de Messi con un pase espectacular.

Pero Cabo Verde no había venido a Miami a rendirse. En el 103', Sidny Lopes Cabral firmó uno de los goles del Mundial: recorte hacia dentro desde un costado y disparo mágico a la escuadra que Dibu solo pudo mirar. 2-2 y el sueño africano, otra vez vivo.

Duró ocho minutos. En el 111', Messi puso un córner perfecto y el Cuti Romero voló para conectar un cabezazo que, con un roce en el brazo de Borges, hizo imposible la estirada de Vozinha. 3-2 y la Albiceleste, de nuevo respirando gracias a su arma más fiable de la noche: la estrategia.

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El tramo final fue un ejercicio de resistencia ante un Cabo Verde que se marcha del Mundial por la puerta grande, sin haber perdido hasta hoy y tras mirar dos veces a los ojos al campeón. Argentina, con más sufrimiento del esperado y demasiada dependencia de Messi y del balón parado, sella su billete para octavos, donde le espera Egipto, verdugo de Australia en los penales. La sensación en Miami es doble: el campeón sigue vivo, pero ya sabe que este Mundial no le va a regalar nada.