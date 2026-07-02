Argentina ya está en Miami: Messi juega el Mundial en su casa

Argentina ya está en Miami, el lugar donde todo le resulta familiar a su gran capitán. Tras cerrar su etapa de preparación en Kansas City con una intensa sesión táctica liderada por Lionel Scaloni, la delegación albiceleste ha aterrizado en Florida para encarar los exigentes dieciseisavos de final ante Cabo Verde. La gran ventaja de este traslado es que su líder espiritual y futbolístico no llega a un territorio por descubrir, sino que va a jugar, esta vez, en el jardín de su casa.

El refugio del capitán

Para Leo Messi, este viaje no implica la rutina habitual de un hotel de concentración en una ciudad extraña. Desde su fichaje por el Inter Miami, este entorno se ha convertido en su ecosistema diario, un refugio absoluto donde compagina la alta competición con la normalidad familiar. La agenda oficial de la selección marca que el equipo se ejercitará en el predio Florida Blue, precisamente las instalaciones del club de la MLS donde el '10' entrena cada semana.

Lo que será distinto es el estadio, Leo no jugará en su nuevo estadio, el Nu Stadium, recién estrenado, ya que los partidos del Mundial se juegan en el Hard Rock Stadium, durante el Mundial se rebautiza como Miami Stadium.

Julián, también subiendo al avión / AFA

Sin necesidad de adaptación

El jueves, cuando salte al césped en la sesión oficial previa al partido, el capitán argentino no necesitará periodos de adaptación de ningún tipo. Messi conoce cada rincón de una ciudad deportiva que la FIFA ha blindado por completo para el torneo, pero que para él guarda el aroma de su rutina cotidiana y bajo un clima que domina a la perfección.

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En este cruce decisivo contra Cabo Verde, Argentina no solo contará con el factor futbolístico de su estrella, sino también con la comodidad psicológica de un líder que busca el pase a la siguiente ronda jugando, literalmente, en su propio barrio.