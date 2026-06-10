El Argentina - Islandia, en peligro: una tormenta inunda el estadio Jordan-Hare en Auburn

La última prueba de la selección argentina antes de su debut mundialista está en el aire. Una violenta tormenta, acompañada de un peligroso aparato eléctrico, ha descargado con fuerza sobre la ciudad de Auburn, anegando por completo los pasillos interiores del Jordan-Hare Stadium y dejando el terreno de juego al límite de la suspensión. El riesgo inminente de rayos ha obligado a activar los protocolos de seguridad locales, lo que amenaza seriamente la disputa del encuentro programado para las 20:00 hora local (tres de la madrugada hora española).

El peor escenario para una enfermería colapsada

Si Lionel Scaloni ya miraba al cielo pidiendo tregua con los lesionados, el estado del césped agrava la preocupación del cuerpo técnico de la Albiceleste. Con la baja definitiva de Balerdi por desgarro y una lista de futbolistas entre algodones —incluidos Nahuel Molina, Montiel, Nico Paz y el propio Lionel Messi, que arrastra una sobrecarga—, disputar un partido en un campo pesado y resbaladizo es una temeridad. El riesgo de sufrir un contratiempo muscular o una lesión de gravedad a solo una semana del debut ante Argelia hace comprensible que se valore el riesgo de jugar.

Un protocolo inflexible que ya conocemos

Las próximas horas serán clave para evaluar la capacidad de drenaje del estadio, pero el margen de maniobra es escaso por la rigidez de las leyes de seguridad estadounidenses. Para los lectores de SPORT, el escenario que se está viviendo en Alabama no es nuevo: es el mismo e inflexible protocolo por tormenta eléctrica que ya vivimos y os contamos de primera mano durante las últimas giras veraniegas del Barça en Estados Unidos.

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Al igual que ocurrió en aquel Clásico de Nueva Jersey en el MetLife Stadium —detenido en el minuto 11— o en el retraso del partido de Orlando ante el Manchester City, la normativa en EE.UU. obliga a detener todo si cae un rayo en un radio de 8 millas, activando un reloj de 30 minutos sin actividad eléctrica que vuelve a ponerse a cero con cada nuevo impacto. Un procedimiento burocrático y agotador que pone en jaque el ensayo general de Argentina antes de regresar a su búnker de Kansas y la imagen con el mensaje ya se ha podido ver en los videomarcadores.