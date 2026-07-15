Argentina e Inglaterra, por la final, la gloria... y algo más

Mucho condimento, mucha tensión, muchos antecedentes... y una sola historia: 90 minutos -o 120, más penaltis- para llegar a la final del Mundial 2026. Inglaterra y Argentina dirimirán en el Mercedes Benz Stadium (21.00h, miércoles) la suerte de sus torneos, dispares entre buenas presentaciones y partidos con sofocos innecesarios, pero experiencias que quedarán en nada si su rival las manda a casa.

Emcionante, no solo por lo que se juega, sino por todo lo que hay detrás. Lo dijo Lionel Messi en la previa: “No jugué nunca con Inglaterra, será la primera vez. Va a ser un partido especial”. Sabe el ‘10’ que en Atlanta habrá más que un partido de fútbol en juego.

Desde Rattín en 1966 estrujando la bandera del Reino Unido, la guerra por las Malvinas de 1982, la ‘mano de Dios’ de Maradona en 1986, la roja a Beckham por su falta a Simeone... todos capítulos al que puede añadírsele lo que suceda en esta semifinal.

En cuanto a fútbol, el pedido de Scaloni es válido: “es solo un partido”. Y en cuanto a fútbol, lo que compete al césped, sabe el técnico de la Albiceleste que será la cita más difícil del torneo para ellos. Porque no han mostrado la solidez deseada -se fueron a prórrogas con Cabo Verde y Suiza, y Egipto complicó mucho la vida- y porque el rival tiene mucho más nivel que los adversarios que han sorteado hasta ahora. Quiere el seleccionador dar mucho más peso a su medular y, por ello, optará por reforzar el medio del campo como ya hizo ante Suiza: Paredes, De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister coparán el ancho la medular.

Serán los escoltas de un Lionel Messi ‘on fire’ -goleador de su selección con ocho dianas- y un Julián Álvarez que se acaba de enchufar con su golazo ante los helvéticos en cuartos de final. De hecho, aquel gol resolvió un problemón importante que se presentaba para los sudamericanos, mismo que luego terminó por sepultar Lautaro Martínez con el 3-1. El ‘Toro’ comenzará desde el banquillo.

En defensa tampoco variará su plan, con el Dibu bajo palos y Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Tagliafico por delante, aunque en Argentina especulan con la posibilidad de una modificación en alguno de los laterales, sea por Montiel en banda derecha o Nico González como carrilero por la izquierda.

Inglaterra, con polémica

Por su parte, los problemas de Inglaterra en el lateral derecho persisten, ya que Jarell Quansah sigue suspendido, mientras que es posible que no se arriesgue a que Reece James, propenso a las lesiones, sea titular. Así pues, o bien Djed Spence volverá a la alineación o Ezri Konsa podría seguir supliendo su puesto, con John Stones haciendo pareja con Marc Guehi en el centro.

Una baja es segura para Tuchel: la lesión de muñeca que sufrió Jordan Henderson en Ciudad de México requirió cirugía y debería dejarlo fuera de juego, pero el seleccionador germano espera que Declan Rice pueda recuperarse de una enfermedad que claramente lo afectó contra Noruega.

En la delantera, Harry Kane está a punto de conseguir su internacionalidad número 121, superando a Wayne Rooney como el jugador de campo inglés con más partidos internacionales; el portero Peter Shilton ostenta el récord absoluto con 125.

Bellingham, la figura más destacada de los ‘Three Lions’ en este torneo, ha marcado dos goles en partidos consecutivos, igualando a su capitán con seis tantos hasta el momento. Eso sí, con Jude la cosa no está muy tranquila: tras clasificar ante Noruega, el futbolista del Real Madrid cargó contra su entrenador, al que no le gustó lo que hicieron los suyos ante Haaland y compañía: “Quizás él no sabe lo que es jugar en estas condiciones... Contra Haaland, Ødegaard, Nusa, Sørloth... No son un equipo fácil contra el que jugar”. Todo está servido para vivir un partidazo.