Argentina estalla contra Rosalía por celebrar la derrota de la Albiceleste: "Cómo suena la vida después de que las perlas hayan sido derrotadas"

La victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026 ha generado un inesperado conflicto fuera del terreno de juego. La última protagonista ha sido Rosalía, señalada en redes sociales por republicar en TikTok un vídeo de Mia Khalifa celebrando el triunfo de La Roja. En las imágenes, la influencer libanesa-estadounidense festeja la victoria española mientras suena 'La Perla', uno de los temas del álbum Lux, acompañado del mensaje: "Cómo suena la vida después de que las perlas hayan sido derrotadas".

El gesto fue interpretado por parte del público argentino como una burla hacia la Albiceleste. A partir de ese momento, comenzaron a multiplicarse los mensajes de indignación y las críticas contra la cantante catalana, que tiene previsto actuar en el Movistar Arena de Buenos Aires durante los primeros días de agosto.

Devoluciones, reventas y un clima de tensión

La reacción no tardó en trasladarse a los conciertos. Numerosos usuarios anunciaron que revenderían sus entradas o intentarían recuperar el dinero tras sentirse ofendidos por la publicación. Incluso la Agencia Noticias Argentinas difundió una guía para solicitar la devolución de los tickets adquiridos por internet bajo la legislación de defensa del consumidor.

Al mismo tiempo, otros compradores denunciaron que la organización no estaba aceptando reembolsos fuera de las condiciones habituales y que únicamente se ofrecía la posibilidad de transferir o revender las entradas. En redes, comentarios como "¿Podemos ir cancelando los Movistar Arena, no?" o "Vendo 4 entradas para Rosalía… no me gustó que se burle de Argentina" se viralizaron en cuestión de horas.

Los medios argentinos se suman a las críticas

La controversia traspasó las redes y llegó a la televisión. En el programa La Trinchera, varios colaboradores arremetieron contra Rosalía por compartir el vídeo de Khalifa. Durante el debate, algunos tertulianos aseguraron estar "hartos de que nos tomen de boludos" y lanzaron insultos contra la artista, llegando a calificarla de "gorda, puta y lesbiana". También animaron a los asistentes a boicotear los conciertos cantando temas del grupo argentino La T y La M.

El tono del programa fue escalando hasta incluir llamamientos a poner fin a la hospitalidad argentina hacia los extranjeros e incluso comentarios a favor de deportaciones masivas, acompañados de descalificaciones y ataques verbales.

El significado de 'ser una perla' y el papel de Mia Khalifa

La expresión "ser una perla", utilizada en el vídeo de Khalifa, tiene un significado que ha intensificado la polémica. Según el Instituto Cervantes, se emplea para describir a una persona deshonesta, manipuladora o poco fiable, una interpretación que muchos aficionados han asociado a la Selección argentina tras el Mundial.

Mia Khalifa, conocida por su breve pero polémico paso por la industria del cine para adultos, celebró la victoria española en TikTok tras apostar un millón de dólares a favor de La Roja, obteniendo un beneficio de 650.000 dólares. Su vídeo, acompañado de la canción de Rosalía, fue el contenido que la artista catalana decidió republicar y posteriormente borrar, aunque ya era demasiado tarde para frenar la reacción.

Un estreno en Buenos Aires marcado por la controversia

El Lux Tour de Rosalía tiene prevista su próxima parada el 1 de agosto en el Movistar Arena. Las entradas se agotaron en cuestión de minutos cuando la gira se anunció en diciembre de 2025. Sin embargo, el entusiasmo inicial parece haberse transformado en un clima de tensión y rechazo tras la polémica publicación en TikTok.

La artista llega a Buenos Aires en medio de una tormenta mediática y social que ha puesto en duda la acogida de sus conciertos y ha abierto un debate sobre la relación entre celebridades, redes sociales y sensibilidad nacional.

La respuesta de Rosalía

Frente a la escalada del conflicto, Rosalía ha salido al paso a través de una historia de Instagram con la bandera de Argentina de fondo para dar explicaciones. La cantante asegura que su acción fue un descuido, al reconocer su propia música en el vídeo de Khalifa. "Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón", escribió.

Respuesta de Rosalía en sus historias de Instagram / Instagram @rosalia

Aunque la artista ha sido una seguidora ferviente de la selección española durante el torneo, asistió a partidos como el España-Austria en Los Ángeles, sus allegados insisten en que su alegría por el triunfo en el Mundial nunca tuvo la intención de ser despectiva hacia otras naciones.

Por el momento, los conciertos en la capital argentina siguen en pie, pese al clima de tensión y a las quejas de usuarios que apelan a la Ley de Defensa del Consumidor para forzar la devolución de sus tickets.