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MUNDIAL 2026
Argentina - Egipto, en directo: partido de octavos de final del Mundial 2026
Lionel Messi quiere aplacar al equipo de Salah buscando los cuartos de final
Messi jugará "pase lo que pase"
Repasamos la rueda de prensa de Lionel Scaloni, donde el seleccionador aseguró este lunes que Lionel Messi está en perfecta condición física para jugar el martes el partido de octavos de final del Mundial contra Egipto y que estará en la cancha en Atlanta pase lo que pase. "Leo creo que está bien. No refirió nada a pesar de jugar 120 minutos el otro día (ante Cabo Verde) con 39 años", explicó.
En vilo por Salah
Egipto anda aún más preocupada por la condición física de Salah, que después de hacerse daño en los isquiotibiales en el último partido de la fase de grupos jugó todo el encuentro ante los 'socceroos'.
Los servicios médicos de Los Faraones siguen de cerca la condición física del ya exjugador del Liverpool, que tras el tanto que le anotó en este Mundial a Nueva Zelanda está a uno solo de igualar el récord histórico de goles en la selección, en posesión precisamente de su entrenador y exdelantero Hossam Hassan.
Contar con la presencia del mejor jugador egipcio de todos los tiempos sobre el césped en esta cita histórica se considera en Egipto un factor clave, teniendo en cuenta que la del martes se ve como la última gran oportunidad para que la generación de Salah deje su impronta en un escenario global que esté a la altura de sus vitrinas en el ámbito continental (es el equipo con más Copas Africanas de Naciones, siete).
¡Bieeeenvenidos!
¡Hola, hola, hola! Aquí estamos un día más para seguir viviendo la fase de octavos de este Mundial 2026. El turno final es para Argentina-Egipto y Colombia-Suiza. A escena irán los campeones del mundo primero (18.00h) y después los cafeteros (22.00h). ¡Vamos a ello!
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