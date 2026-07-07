Argentina - Egipto, en directo: partido de octavos de final del Mundial 2026

En vilo por Salah

Egipto anda aún más preocupada por la condición física de Salah, que después de hacerse daño en los isquiotibiales en el último partido de la fase de grupos jugó todo el encuentro ante los 'socceroos'.

Los servicios médicos de Los Faraones siguen de cerca la condición física del ya exjugador del Liverpool, que tras el tanto que le anotó en este Mundial a Nueva Zelanda está a uno solo de igualar el récord histórico de goles en la selección, en posesión precisamente de su entrenador y exdelantero Hossam Hassan.

Contar con la presencia del mejor jugador egipcio de todos los tiempos sobre el césped en esta cita histórica se considera en Egipto un factor clave, teniendo en cuenta que la del martes se ve como la última gran oportunidad para que la generación de Salah deje su impronta en un escenario global que esté a la altura de sus vitrinas en el ámbito continental (es el equipo con más Copas Africanas de Naciones, siete).