Argentina desafía la maldición del número uno

Argentina volvió a demostrar por qué es la gran referencia del fútbol internacional. La selección dirigida por Lionel Scaloni selló este miércoles su clasificación para una nueva final mundialista tras imponerse a Inglaterra en un encuentro de máxima exigencia. Liderada por un incansable Leo Messi, la Albiceleste tendrá ahora la oportunidad de defender el título conquistado cuatro años atrás y sumar una nueva estrella a un palmarés.

Los argentinos llegan a la cita decisiva con el cartel de favoritos. No solo por su condición de campeones vigentes, sino también porque ocupan el primer puesto del Ranking Mundial de la FIFA, una posición que refleja la regularidad y el dominio que han mostrado durante los últimos años. Sin embargo, ese liderazgo esconde una curiosa paradoja histórica que amenaza con convertirse en una sombra incómoda en la antesala de la final.

Enzo Fernandez y Harry Kane disputan un balón / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

La estadística que persigue a los favoritos

Desde que la FIFA instauró su clasificación mundial en diciembre de 1992, ninguna selección que llegó a una Copa del Mundo como líder del ranking consiguió levantar el trofeo. Una tendencia tan llamativa que, con el paso del tiempo, terminó ganándose un nombre propio: la 'maldición del número uno'.

A lo largo de más de tres décadas, varias de las selecciones más poderosas de la historia se toparon con ese muro invisible. Brasil, máxima campeona del planeta, no pudo convertir su favoritismo en título cuando aterrizó en los Mundiales de 1998, 2006, 2010 y 2022 como líder de la clasificación. España también sufrió el peso de las expectativas en 2014, mientras que Alemania, vigente campeona en 2018, protagonizó una de las eliminaciones más sorprendentes de la era moderna.

Ahora, el desafío recae sobre Argentina. La Albiceleste tiene ante sí la posibilidad de convertirse en la primera selección capaz de romper una racha que ha sobrevivido a generaciones de futbolistas, campeones y aspirantes.

España encuentra motivos para creer

Si para Argentina la estadística representa una amenaza simbólica, para España supone un argumento más para aferrarse a la ilusión. La Roja llega a la final respaldada por una trayectoria sólida y por una posición privilegiada en el panorama internacional, ocupando actualmente el segundo puesto del ranking FIFA.

Cubarsí y Lamine, en el duelo ante Francia / EFE

El dato adquiere aún más relevancia porque, según los registros difundidos por Opta, esta será la primera final mundialista en la que se enfrenten directamente las dos selecciones que encabezan la clasificación mundial. Nunca antes el número uno y el número dos del ranking habían coincidido en el partido por el título.

El mundial de las grandes potencias

La Copa del Mundo de 2026 también ha dejado un dato inédito: por primera vez, las cuatro selecciones semifinalistas coincidieron exactamente con las cuatro primeras posiciones del ranking FIFA.

Ranking FIFA (Última Clasificación Mundial Masculina) Argentina (1970.37) España (1965.61) Francia (1947.97) Inglaterra (1889.42)

Una muestra del dominio absoluto de las grandes potencias durante el torneo y del elevado nivel competitivo que ha marcado esta edición. La final entre Argentina y España será el último capítulo de un Mundial en el que los mejores equipos del planeta han cumplido con los pronósticos hasta el final.