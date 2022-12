Argentina contraataca: el 3-3 tampoco debía haber subido al marcador

En la acción previa al penalti, Upamecano saltó a por el balón y lo desvió con el brazo La prensa de Madrid reclamó que el 3-2 no debió subir al marcador

La final de la Copa del Mundo nos brindó alguna que otra polémica. Primero, la prensa de Madrid cuestionaba la validez del gol de la albiceleste que ponía el 3-2, porque se argumentaba que dos jugadores suplentes ingresaron al campo momentos antes de que Leo Messi anotara. Ahora, ha sido el turno de Argentina.

Desde Francia también se hizo eco de la supuesta ilegalidad del gol del astro argentino. Es por ello que en Argentina no se han quedado atrás y han respondido alegando que el penalti en la prórroga a favor de los 'bleus' no se debió pitar. Y es que en la acción previa a la señalización de la pena máxima, Upamecano desvió con la mano el balón cuando saltó a por él cuando Coman puso el centro desde la esquina. Y fue justo después cuando el disparo de Mbappé golpeó en el brazo de Gonzalo Montiel. Por lo tanto, el penalti no debería de haber sido indicado.

Es una polémica que durará varios días, está claro. Sin embargo, la albiceleste está ya camino de Argentina para celebrar el triunfo de su tercera estrella, donde estará bien arropada de todos los aficionados.