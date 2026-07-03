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MUNDIAL 2026
Argentina - Cabo Verde, en directo: alineaciones, horario y previa del partido de dieciseisavos del Mundial
Sigue en directo el partido entre Argentina y Cabo Verde
Así está el cuadro del Mundial 2026 para los octavos de final
Repasamos los datos de Leo Messi en este Mundial:
MVPs: 2
Goles: 6
Asistencias: 0
Remates a puerta: 9/13
Regates completados: 3/7
¡Quince minutos para que arranque el encuentro en Miami! A punto de saltar los jugadores al terreno de juego
Así estaba el ambiente hace una hora y así nos lo contaba nuestro enviado Xavi Ortuño desde Miami
Estadio albiceleste
No hay color, bueno si dos, el blanco y el azul celeste que llena todo el estadio. Casi no se ven banderas de Cabo Verde, todo es blanquiazul. Argentina juega de local.
'Miami Stadium', el nombre FIFA del coloso
Por normativa de marcas del organismo, el Hard Rock Stadium luce estos días como 'Miami Stadium'. Casa de los Dolphins de la NFL desde 1987, ha albergado Super Bowls, la final de la Copa América 2024 y ahora un cruce mundialista.
Once de Cabo Verde
Vózinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Lopes; Ryan Mendes, Laros Duarte, Kevin Pina, Deroy Duarte, Jovane Cabral; Nuno Da Costa.
Once de Argentina
Emiliano 'Dibu' Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada; Leo Messi y Lautaro Martínez.
El premio: Egipto espera en octavos
El ganador de esta noche ya conoce su destino. Egipto derrotó 1-0 a Australia en Dallas con gol de Emam Ashour y será el rival del martes 7 de julio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.
En busca de los octavos
Argentina y Cabo Verde se miden esta noche en Miami para buscar el pase a octavos de final del Mundial.
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