Argentina - Austria: horario y dónde ver dónde ver gratis el partido del Mundial 2026 por TV y online

Argentina y Austria se dan cita en el AT&T Stadium, en Dallas, este lunes 22 de junio para enfrentarse en la segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026. Después de una nueva exhibición legendaria de Leo Messi en el estreno de la Copa del Mundo, el conjunto argentino busca sellar su pase como primera de grupo contra Austria, algo que solamente conseguiría mediante una victoria.

Los campeones del mundo presentaron su candidatura a la defensa del título con una victoria sin contestación contra Argelia. El gran protagonista del choque fue Leo Messi, que a sus casi 39 años de edad sigue siendo el mejor de todos cuando salta al terreno de juego. No hay paso del tiempo capaz de frenar al '10' argentino, que con su hat-trick en la primera jornada igualó a Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales.

Leo Messi junto a sus compañeros celebrando el triunfo de Argentina sobre Argelia en el Mundial 2026 / Europa Press

Su partido contra Austria podría ser la oportunidad histórica para el argentino de alzarse en solitario en el ranking de goleadores, un nuevo logro para el mejor futbolista de todos los tiempos que no se cansa de ganar y competir. Después de levantar la Copa del Mundo en Catar con la albiceleste, Leo no quiere despedirse de la Copa del Mundo sin presentar batalla y pelear por su segundo trofeo en Mundiales.

Se enfrentarán a Austria, una selección rocosa y sólida que ganó 2-0 a Jordania en la primera fecha del Mundial. Los europeos son el rival más complicado sobre el papel de Argentina en esta fase de grupos, aunque siguen siendo los indiscutibles favoritos para ganar en la segunda jornada del Grupo J.

¿A qué hora juega Argentina contra Austria del Mundial 2026?

El partido entre Argentina y Austria, correspondiente a la jornada 2 de la fase de grupos del Mundial 2026, se disputará en este lunes 22 de junio a las 19:00 horas (CEST). El encuentro se celebrará en el AT&T Stadium, en Dallas.

¿Dónde ver el Argentina - Austria del Mundial 2026 por TV y online?

En España, el partido entre Argentina y Austria de la fase de grupos del Mundial 2026 se podrá ver en abierto por TV a través de La 1, La 2 Cat y online en RTVE Play. Otra opción alternativa es la plataforma de pago DAZN, que ha adquirido los derechos de la competición y emitirá los 104 partidos de fase de grupos y las rondas eliminatorias a través de la app y sus diferentes canales.

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