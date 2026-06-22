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MUNDIAL 2026
Argentina - Austria, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en directo el segundo duelo del campeón del mundo ante el combinado austriaco
XI de Austria
Los de Ralf Rangnick, el extécnico del Manchester United, vienen de imponerse 3-1 a Jordania en el debut.
Hoy saldán con: A. Schlager; Posch, Danso, Alaba; Laimer, Seiwald, X. Schlager, Wanner; Sabitzer; Schmid, Gregoritsch.
Messi comanda el ataque con Lautaro
El XI de Lionel Scaloni para esta segunda jornada tendrá un cambio respecto al usado en el debut: Nahuel Molina entra en el lugar de Montiel en el lateral derecho. Julián Álvarez vuelve a ser suplente.
Así forma el cuadro albiceleste: Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Almada y Lautaro Martínez.
¡¡BIENVENIDOS!!
¡Hooola, hola, hola! Bienvenidos al choque que viviremos entre la Argentina de Lionel Messi y la selección de Austria, válido por la segunda jornada del Grupo J del Mundial 2026. El duelo iniciará sobre las 19.00H.
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