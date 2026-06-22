Argentina - Austria, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo

Messi comanda el ataque con Lautaro

El XI de Lionel Scaloni para esta segunda jornada tendrá un cambio respecto al usado en el debut: Nahuel Molina entra en el lugar de Montiel en el lateral derecho. Julián Álvarez vuelve a ser suplente.

Así forma el cuadro albiceleste: Dibu Martínez; Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; De Paul, Enzo Fernández, Mac Allister; Messi, Almada y Lautaro Martínez.