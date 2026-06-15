Argentina-Argelia: Messi busca la segunda

Seis Mundiales. Se dice pronto. Desde Alemania, Lionel Messi no ha fallado nunca a la cita más importante del fútbol. Cuando ruede la pelota en Kansas City, ante Argelia (miércoles, 3:00AM), el capitán de Argentina vivirá una cita más -y su partido 200 con la absoluta- ya sin la presión de la ‘última oportunidad’. En su lugar, le reemplaza la ambición de la cuarta Copa del Mundo para los suyos, y la segunda en su cuenta personal.

Messi celebra su gol ante Islandia / X

Sigue Lionel Scaloni en la línea del proyecto que regresó al fútbol argentino a lo más alto, conquistando no solo el Mundial de Qatar: las Copas América de 2021 y 2024 también fueron a parar a la vitrina de la AFA. El exjugador del Dépor supo configurar un equipo ganador que, aunque potenciado por Messi, no depende de su rendimiento. De hecho, el capitán del Inter Miami solo se incorporó a los amistosos en el cierre de la preparación argentina, todo debido a molestias físicas que pusieron en riesgo su presencia en el debut. Recuperado, apunta Lionel a comandar el ataque junto a Lautaro Martínez. El que no estará recuperado es Julián Álvarez, quien sí que llega entre algodones.

DEBUT PELIGROSO

Persigue al conjunto albiceleste una curiosa maldición: nunca han podido ganar en el partido de debut mundialista después de coronarse como campeones de la anterior edición. Tras ganar en su propia Copa del Mundo, en 1978, en España cuatro años más tarde tropezaron a las primeras de cambio contra Bélgica por 0-1. Lo propio sucedió en Italia para 1990, cuando el Maradona genial que había conquistado México en 1986 no pudo evitar caer por 0-1 ante Camerún.

Cabe recordar, también, que el propio Scaloni y los suyos saben lo que es pisar en falso en un inicio de Mundial. En Qatar, lejos de la gloria que conseguirían un mes más tarde ante Francia, Arabia Saudí bajó a la tierra a los argentinos con un 2-1 que puso en jaque a un Messi que veía ante sí esfumarse la posibilidad de ganar el trofeo en la que, creía, era su última oportunidad. No fue así: campeones en Lusail y, además, una oportunidad de optar por la segunda en Norteamérica.

Luca Zidane, de Algeria, ante Calvin Bassey, de Nigeria / Associated Press/LaPresse / LAP

Echarán a andar ante una Argelia que no teme al reto. Lo dijo Ibrahim Maza, la mayor promesa de la selección y uno de los que apunta a titular: “Le ganaremos a Messi si Alá quiere. Ellos provocan mucho, pero tenemos que ponerle ganas al partido y jugar con la cabeza. Si Alá quiere haremos un buen Mundial”.

La gran incógnita en torno a Argelia es cuál de sus versiones aparecerá en Kansas. La selección africana ha mostrado dos caras muy distintas en los últimos meses: por un lado, la que superó a Países Bajos por 1-0 el pasado 3 de junio y selló su clasificación para el Mundial con autoridad; por otro, la que decepcionó en la Copa África, donde cayó eliminada en cuartos de final ante Nigeria (0-2) tras una actuación muy por debajo de las expectativas.

El árbitro del compromiso será el polaco Szymon Marciniak, de gran recuerdo para Messi y compañía: fue el encargado de impartir justicia en la granf inal de Qatar contra Francia.