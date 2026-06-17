Argentina - Argelia, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo

ARG 1 - 0 ALG | 19'

Inexplicable lo de Leo Messi... Casi 39 años, su sexta Copa del Mundo, 18 minutos y primer gol para poner por delante a Argentina. Segundo si contamos el tanto anulado por fuera de juego. Suma ya Messi 14 goles en los Mundiales, como Mbappé, y ya está a dos de Klose.