En directo
MUNDIAL 2026
Argentina - Argelia, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue en directo en SPORT el debut de Leo Messi en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá
ARG 1 - 0 ALG | 30'
Falta de Leo Messi que en España podría ser roja. Le clavó los tacos en el gemelo. Se salva el argentino de la cartulina.
ARG 1 - 0 ALG | 28'
Buscaba Argentina un balón en largo para Lautaro, controló, pero no se quedó con el esférico.
ARG 1 - 0 ALG | 24'
Nos vamos a la pausa para la hidratación. Primeros minutos animados, con dos ocasiones de Messi, dos goles anulados y el 1-0 histórico de Leo.
ARG 1 - 0 ALG | 23'
El gol de Messi, en imágenes:
ARG 1 - 0 ALG | 19'
Inexplicable lo de Leo Messi... Casi 39 años, su sexta Copa del Mundo, 18 minutos y primer gol para poner por delante a Argentina. Segundo si contamos el tanto anulado por fuera de juego. Suma ya Messi 14 goles en los Mundiales, como Mbappé, y ya está a dos de Klose.
ARG 1 - 0 ALG | 17'
¡Qué golazo de Messiiiiii! Recibe el crack argentino y, desde la frontal, se saca un zurdazo imparable para Luca Zidane.
¡GOOOOOOOOL DE LEO MESSIIIIIII!
¡Gooooooool de Argentinaaaaaa! ¡Gooooool de Leo Messiiiiiii!
ARG 0 - 0 ALG | 14'
Dos hombres presionan a Leo Messi cada vez que recibe el balón.
ARG 0 - 0 ALG | 8'
¡Marcó Farès Chaïbi y no lo anuló el colegiado! Entró el VAR para invalidar el tanto por fuera de juego. Se veía bastante claro en la repetición. ¡Susto para Argentina!
¿GOL DE ARGELIA?
¡Gooool de Argelia... que será anulado!
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