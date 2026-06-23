Argelia revienta la fiesta jordana y le hace un favor a Argentina

Argelia firmó una remontada que puede resultar clave de cara a su clasificación a la siguiente ronda tras imponerse a Jordania por 1-2 en los minutos finales. Los africanos comenzaron perdiendo ante una selección asiática que rozaba su primera victoria en la historia en un Mundial, pero el sueño jordano se desvaneció en el minuto 82 con el tanto de Gouiri.

A Jordania le estaba saliendo el plan a la perfección. El conjunto asiático arrancó con un bloque muy compacto, cerrando espacios y evitando que los jugadores de mayor calidad de Argelia pudieran entrar en juego. La apuesta tuvo premio muy pronto.

Al Rahdan roza el milagro

Al-Rashdan aprovechó un balón suelto dentro del área para empujarlo con el exterior al fondo de la portería africana. Luca Zidane no estuvo del todo acertado y no pudo evitar el 1-0 en el minuto 35, en una acción algo rocambolesca pero perfecta para los intereses jordanos, que soñaban con su primera victoria mundialista.

El plan se mantuvo intacto durante buena parte del encuentro. Jordania se replegó con orden, minimizando el impacto de futbolistas como Mahrez, Ibrahim Maza o Aït-Nouri, que no encontraron espacios ni comodidad en ningún momento del choque. El tiempo corría en contra de Argelia, cada vez más desesperada.

Sin grandes amenazas en ataque, Jordania se sostuvo con esfuerzo defensivo y con Tamari como único referente en punta, peleando cada balón dividido y sosteniendo como podía las salidas en transición. El delantero se multiplicó ante una defensa argelina superior en número, pero cumplió con su misión de dar aire a su equipo.

Argelia revienta el sueño

Cuando todo apuntaba a una derrota argelina que complicaba seriamente sus opciones de clasificación, apareció el empuje desde el banquillo. Benbouali, delantero del Győri húngaro, fue la solución de Vladimir Petković para cambiar el partido, y respondió con un potente cabezazo que significó el empate.

Y en el minuto 82 llegó el golpe definitivo. Gouiri aprovechó un balón dentro del área para firmar el 1-2 y completar la remontada argelina, apagando la ilusión jordana que ya se veía celebrando su primera victoria en una Copa del Mundo.

La victoria de Argelia, además, tiene impacto directo en el grupo. Argentina, tras su triunfo ante Austria con dos goles de Leo Messi, queda matemáticamente clasificada como primera de grupo a falta de una jornada. La Scaloneta ha sumado dos victorias ante Austria y Argelia, las dos únicas selecciones capaces de llegar a los seis puntos.

Con ello, cualquier empate a puntos con Austria o Argelia favorece a los argentinos, por lo que ya no existe ninguna combinación que les arrebate el liderato del grupo.