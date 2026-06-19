Argelia presenta una queja ante la FIFA contra el arbitraje del partido ante Argentina

La Federación Argelina de Fútbol (FAF) presentó una queja ante la FIFA por dos decisiones arbitrales durante el partido de la Copa del Mundo que enfrentó el pasado miércoles a la selección del país magrebí con Argentina, en el que la albiceleste se impuso por 3-0 con un triplete de Lionel Messi, informó este viernes el diario deportivo de Argelia Compétition.

El medio local, que dijo haber obtenido la información de fuentes oficiales, explicó que el organismo presentó un informe en el que cuestionó que Messi no haya sido sancionado por el árbitro polaco Szymon Marciniak, tras una entrada con los tacos sobre la pierna del capitán argelino Aïssa Mandi.

En su opinión el astro argentino debía haber recibido una "sanción disciplinaria".

La FAF también denunció el codazo del argentino Alexis Mac Allister en el rosto del centrocampista argelino Ibrahim Maza, que tampoco recibió castigo por parte del colegiado.

Además, rechazó que Marciniak ni siquiera revisara en el VAR ninguna de las dos acciones contra jugadores del país norteafricano.

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La FAF consideró, según recoge Compétition, que los dos incidentes condicionaron el desarrollo del encuentro en el Arrowhead Stadium de Kansas City, ya que, a su juicio, pudieron haber supuesto expulsiones que habrían permitido a Argelia jugar parte del partido con superioridad numérica.