Argelia - Austria, el inesperado partido del Mundial que arrastra una rivalidad histórica

Este 28 de junio, Argelia se enfrenta a Austria en el segundo partido de la fase de grupos del Mundial de fútbol de 2026. Ambas selecciones comparten el Grupo J con Jordania y Argentina y, más allá de la importancia deportiva para luchar por pasar a la siguiente fase, el partido lleva encima una gran carga histórica que hace de este partido uno de los más interesantes de ver en esta copa del mundo por una rivalidad que se ha cocido desde hace 44 años.

Todo nació en España. En el Mundial de 1982, en uno de los episodios más controvertidos de la historia: la 'Desgracia de Gijón'.

Argelia debutaba en una Copa del Mundo y sorprendió al planeta derrotando a la poderosa Alemania Federal por 2-1, una de las mayores sorpresas de la historia del torneo. Después perdió ante Austria (2-0) y ganó a Chile (3-2). Terminó la fase de grupos con dos victorias y una derrota. Una de las mejores actuaciones de una selección africana en ese momento.

El partido entre Argelia y la República Federal de Alemania en el Mundial de 1982 / FIFA

Sin embargo, en aquella época los últimos partidos de cada grupo no se disputaban simultáneamente. Argelia ya había terminado su participación cuando Alemania Federal y Austria jugaron el último encuentro del grupo. Y antes de que empezara el encuentro, las cuentas eran claras: si Alemania ganaba por uno o dos goles, se clasificaban Alemania y Austria, y Argelia quedaba eliminada.

Imaginen el resultado final en El Molinón: 1-0 para Alemania. El gol se marcó en los primeros 10 minutos, y ambas selecciones se dedicaron el resto de los 80 minutos a pasarse el balón, sin intención real de atacar o de intentar buscar otro resultado. El público en Asturias respondió con silbidos y protestas, pero los equipos hicieron que prevalecieran sus intereses deportivos al espectáculo.

Nunca se probó oficialmente que hubo un acuerdo entre ambas selecciones, pero ese hecho hizo que la FIFA cambiara su reglamento y su criterio y, desde entonces, los partidos que pueden decidir posiciones en la tabla, como los últimos de las fases de grupos, se juegan al mismo tiempo para evitar que un equipo conozca previamente el resultado que necesita y pueda especular con él.

Argelia nunca lo olvidó

Desde entonces, Argelia odia a Austria. En el Norte de África se vio ese pacto de Gijón como una injusticia histórica, de la que nunca se han acabado de olvidar. Desde entonces, cada vez que Argelia y Austria coinciden en una competición, se recuerda ese episodio negro de la historia.

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Ahora, ambas vuelven a verse las caras en un Mundial. Una 'revancha' 44 años después. Será un partidazo en el Arrowhead Stadium de Kansas City.