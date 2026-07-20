La arenga de Messi antes de la final del Mundial: "Olvidémonos de todo"

No pudo ser. La selección argentina emocionó al mundo del fútbol en su camino hacia la final del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero sucumbió ante España en el MetLife Stadium en un partido por el título de claro dominio español. Leo Messi no pudo levantar su segunda Copa del Mundo a pesar de rendir a un nivel espectacular a sus 39 años a lo largo de toda la competición. La albiceleste cedió su trono a la Roja.

La ilusión en Argentina era máxima. Tras alcanzar la gloria en Qatar 2022, el combinado de Lionel Scaloni quería repetir la gesta en tierras americanas. Así lo demostró Messi en su emotiva arenga antes de salir de los vestuarios para disputar la final.

"Vamos muchachos eh. Tranquilidad, gente, tranquilidad. Lo principal es que estemos tranquilos, muchachos. Pensemos en jugar nomás, eh. Tranquilidad, olvidémonos de todo, olvidémonos de todo. Solo juguemos, pensemos en jugar nomás, gente. En jugar, dale", dijo el '10' a sus compañeros en el túnel del MetLife Stadium. Algunos de los futbolistas argentinos reaccionaron con aplausos a las palabras de la leyenda del Barça.

Los medios de comunicación argentinos y la afición de la albiceleste han reaccionado con orgullo a la derrota de la selección en la final del Mundial. "Argentina dejó todo y cayó de pie", tituló el 'Diario Olé'. "A la Selección, por el fuego y por las lágrimas, gracias. No estamos llorando, se nos metió un país en el ojo", se pudo leer en el 'Clarín'.

"Nos enseñaron que no hay imposibles cuando se juega con el corazón. Gracias por las alegrías, por las lágrimas de emoción y por dejar la bandera en lo más alto", sentenció la Asociación del Fútbol Argentino en redes sociales. Los de Lionel Scaloni estuvieron a punto de lograr la cuarta estrella, pero se quedaron con la miel en los labios por culpa del gol de Ferran Torres en la prórroga.