El árbitro con traje que pidió a la FIFA un seguro de vida y un barco para huir para pitar la final de un Mundial

¿Qué pedirían, si fueran árbitros, para dirigir la final del Mundial? ¿Dinero? ¿Algún lujo extravagante? ¿Reconocimiento? John Langenus, el protagonista de esta historia, optó por algo muy distinto: seguridad, ante todo, y un medio de transporte para huir del país de inmediato.

El invierno austral de 1930 abrazó un acontecimiento único que Uruguay tuvo el privilegio de organizar: el primer Mundial de la historia, un torneo que, aunque todavía no tenía la maquinaria global de la actualidad, sí poseía algo incluso más poderoso: el orgullo de querer ganarlo.

Foto a color de la selección de Uruguay en 1930 / FIFA

El país entero se vistió de gala para la ocasión, especialmente Montevideo, seleccionada para albergar la gran final. Por ello, la capital uruguaya se puso manos a la obra y levantó el gigantesco Estadio Centenario para acoger un partido destinado a inscribirse en la historia del deporte rey.

Dos vecinos condenados a rivalizar se medirían cara a cara en la gran final: Uruguay y Argentina. Por el camino quedaron Bélgica, Bolivia, Brasil, Chile, Estados Unidos, Francia, México, Paraguay, Perú, Rumanía y Yugoslavia, los participantes de la primera Copa del Mundo. Y mientras un país entero se preparaba para un duelo histórico, un hombre en particular meditaba su particular plan de huida.

Árbitro y periodista

Ese era John Langenus, árbitro belga y elegido para dirigir aquel partido. Una noticia que le aterró por completo. Nacido en Amberes en 1891, fue el primer árbitro conocido a nivel mundial. Hoy, es recordado por varias peculiaridades, como su vestimenta, siempre con americana negra, camisa blanca, corbata oscura y unos pantalones bombachos por encima de las rodillas, o sus dos trabajos: el arbitraje y el periodismo deportivo.

Langenus, cuando acababa de dirigir sus partidos, redactaba crónicas para la revista alemana Kicker, una labor que desempeñaba en el mismo vestuario para retener el máximo de detalles posibles. El colegiado belga, una de las figuras más importantes de Bélgica en la historia de los Mundiales pese a no ser jugador de campo, era plenamente consciente de que aquello no era un simple encuentro; era algo mucho más serio.

Uruguay venía de conquistar el oro olímpico en 1924 y 1928, y organizaba el primer Mundial para confirmar su dominio. Argentina, por su parte, llegaba con un equipo formidable y con miles de aficionados cruzando el Río de la Plata para reclamar el trono.

La selección de Argentina, en el Mundial 1930 / FIFA

Si el ambiente no era suficientemente tenso, la prensa echó gasolina al fuego, calentando la previa en ambos bandos. Incluso había lío sobre qué balón usar. El capitán de Uruguay, José Nasazzi, y el de Argentina, Manuel Ferreira, quisieron que la final se disputara con el esférico que ellos habían al estadio, al no haber ninguno oficial por parte de la organización en aquel entonces.

Tres peticiones a la FIFA

En medio de esa tormenta estaba el árbitro. Langenus comprendió rápidamente que aquel partido, además de un honor deportivo, podía ser un riesgo personal considerable. Así que tomó una decisión digna de película. Antes de aceptar el trabajo, exigió varias cosas a la FIFA. La primera era clara: un seguro de vida. La segunda, igual de lógica para él: garantías de seguridad absolutas. La tercera: que un barco estuviera listo en el puerto de Montevideo al final del partido, preparado para zarpar rumbo a Europa inmediatamente.

Uno de los escenarios que el árbitro belga contemplaba era que el encuentro terminase en disturbios. Algunos pueden pensar que era un exagerado, pero si en la actualidad la figura del árbitro no está suficientemente protegida, imagínense en 1930. La FIFA aceptó y Langenus dirigió aquel encuentro, el 30 de julio de 1930, ante más de 90.000 personas que abarrotaron el Estadio Centenario. Lo primero que hizo fue resolver el conflicto del balón con una solución incuestionable: uno en cada parte. Después, se puso manos a la obra.

El partido fue intenso. Argentina llegó a ponerse por delante, pero Uruguay reaccionó y terminó imponiéndose 4–2 ante su gente, destacándose como el primer campeón del mundo. Cuando sonó el pitido final, como pueden imaginar, el estadio explotó. Una ciudad entera celebraba el primer título mundial, mientras el árbitro belga abandonaba discretamente el escenario. Mejor dicho, el país. Aunque no tuvo que huir de episodios violentos, porque Uruguay era una fiesta. Sea como fuere, Langenus había sobrevivido a la final más peligrosa del mundo.

Hoy, casi un siglo después, la anécdota de John Langenus sigue viva: el árbitro que exigió un seguro de vida y un barco de huida a la FIFA para dirigir una final del Mundial. De película.