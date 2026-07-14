El árbitro que desquició a España contra Uruguay pitará el Inglaterra - Argentina

Si bien es imposible que en un torneo como la Copa del Mundo de la FIFA no sucedan jugadas polémicas en las que unos se sientan perjudicados y otros, pese a nunca admitirlo, beneficiados, lo cierto es que no solo se puede desquiciar a un conjunto con la manera de señalar acciones puntuales. En ciertos partidos, aun cuando no parece generar la misma polémica que un penalti bien o mal señalado o un gol anulado, el listón del colegiado para dejar jugar o cortar por lo sano un juego violento resulta determinante, pues, según el criterio que se aplique, un choque puede transformarse en una auténtica batalla campal.

Es el caso del partido entre Uruguay y España de la jornada 3 de la fase de grupos, en el cual los sudamericanos hicieron uso de un juego muy duro al dejar recados a los españoles en prácticamente cada jugada y entrar en ciertas ocasiones con fuerza desmedida. Además, al no poner fin el árbitro a esa manera de actuar, Canobbio terminó por sobrepasar todos los límites y propinar una patada desmedida a Cubarsí que bien pudo haber supuesto un disgusto al central catalán. Ahí sí, el futbolista celeste vio la tarjeta roja. Ahora bien, al recordar el precedente, muchos podrían pensar que el árbitro que permitió a los uruguayos esa manera de actuar no volvería a pitar en el presente Mundial, pero nada más lejos de la realidad.

Ismail Elfath arbitrará el Inglaterra - Argentina de semifinales

En el que será su cuarto encuentro portando el silbato en la presente edición de la Copa del Mundo, el estadounidense Ismail Elfath dirigirá el partido entre Inglaterra y Argentina, correspondiente a la segunda semifinal. Con anterioridad, el colegiado de CONCACAF ha arbitrado en la presente competición el Países Bajos - Japón, el Brasil - Noruega y el ya mencionado partido de la Selección de España. Para el trascendental duelo de semis le acompañarán sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes y el italiano Maurizio Mariani como cuarto árbitro.

GR5382. LUSAIL (CATAR), 02/12/2022.- Fabinho (d) de Brasil y el árbitro estadounidense Ismail Elfath / JUANJO MARTIN

Por si el pasado más reciente de Elfath no fuera suficiente para generar preocupación por la posibilidad de que el partido se le vaya de las manos, el escenario que la FIFA ha escogido para su reaparición no parece ser el idóneo. Además de tratarse del antepenúltimo paso para lograr ser campeón del mundo, la gran rivalidad histórica entre argentinos e ingleses a causa de la guerra de las Malvinas provoca que pensar en un choque en el cual no salten chispas de manera constante sea, casi con total seguridad, una utopía.