El árbitro que cambió el fútbol gracias a un semáforo

¿Se imaginan un fútbol sin tarjetas? Si lo pensamos ahora, sería impensable. Pero existía, y no fue hasta 1970 que el deporte que tanto nos gusta se empezó a ordenar, cuando se vio por primera vez a un árbitro levantando una cartulina amarilla y/o roja a un jugador por una infracción.

Esa idea, hoy tan cotidiana, nació gracias a una idea simple y brillante, inspirada en un semáforo de Londres durante un gran atasco. El inventor fue el árbitro inglés Ken Aston. Profesor, militar y colegiado internacional y mundialista, se convirtió en uno de los personajes más influyentes en la historia del arbitraje.

Su idea provino de la dificulad que, según él explicaba, era comunicar las decisiones arbitrales en partidos internacionales, especialmente cuando jugadores y árbitros hablaban idiomas distintos. La historia comenzó a gestarse durante los años sesenta, en una época en la que el fútbol vivía partidos extremadamente violentos. Uno de los encuentros más recordados fue el Chile - Italia del Mundial de Chile 1962, conocido como 'La Batalla de Santiago'. Aston fue el árbitro de aquel partido, marcado por golpes, peleas y varias intervenciones policiales dentro del campo. Uno de los dos expulsados (se comunicaba a viva voz por parte del árbitro), Giorgio Ferrini, se negó a abandonar el campo y tuvo que intervenir la policía. El propio colegiado llegó a decir después que no había arbitrado un partido de fútbol, sino “maniobras militares”.

Jugadores en el suelo y otros rodeando al árbitro durante la Batalla de Santiago en el Mundial de Chile 1962 / Archivo

Aquella experiencia lo dejó profundamente impactado. Sin embargo, el episodio decisivo llegaría cuatro años más tarde, en el Mundial de Inglaterra de 1966. Aston ya no arbitraba sobre el césped, pero presidía el Comité de Árbitros de la FIFA, y acudió para presenciar el encuentro entre Inglaterra y Argentina de cuartos de final. Durante el duelo se produjo una de las escenas más polémicas de la historia de los Mundiales: la expulsión por parte del árbitro alemán Rudolf Kreitlein al capitán argentino Antonio Rattín tras sus quejas por el juego duro de los anfitriones.

El futbolista aseguró no entender la decisión y se negó a abandonar el terreno de juego. La situación derivó en varios minutos de caos, protestas y confusión. Esa imagen acabó siendo evidente para Aston, y decidió que las sanciones arbitrales necesitaban un lenguaje universal, comprensible para jugadores, entrenadores, periodistas y aficionados de cualquier país.

La solución apareció poco después, de forma inesperada, mientras en su cabeza aún estaba la imagen de lo que vio en Wembley. Según explicó, mientras conducía por Kensington, en Londres, Aston se paró en un semáforo y asoció los colores con este tipo de sanciones (amarilla para advertencia y rojo para detención, o expulsión). “Amarillo, todavía puedes pasar; rojo, significa parar”, recordó años más tarde. Su esposa Hilda fue la que recortó las primeras cartulinas para que entraran en el bolsillo de la camiseta arbitral.

Un libro de la FA sobre arbitraje con Ken Aston en la portada / FA

La FIFA aprobó oficialmente el sistema y las tarjetas amarillas y rojas debutaron en el Mundial de México 1970. Curiosamente, en aquella Copa del Mundo no se mostró ninguna roja. Pero el invento de Aston ya había cambiado el fútbol para siempre.

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Además, su influencia no terminó ahí. También impulsó otras innovaciones fundamentales, como los uniformes negros para los árbitros, las banderas más visibles para los jueces de línea e incluso la figura del cuarto árbitro. Su obsesión era profesionalizar el arbitraje y facilitar la comprensión del juego tanto dentro como fuera del campo.