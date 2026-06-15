Arabia Saudí - Uruguay, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo

Partido con sabor LaLiga

Apetece y mucho ver a esta Uruguay de Marcelo Bielsa, plagada de futbolistas de LaLiga. Todos los focos estarán puestos en Fede Valverde, pero arriba confía el seleccionador en un Fede Viñas que ha completado una gran temporada en el Real Oviedo, con nueve goles y siendo una de las únicas notas positivas del cuadro carbayón. También aparecen en el once Mathías Olivera (ex del Getafe y del Albacete), Guillermo Varela (ex del Real Madrid Castilla) y Darwin Núñez (ex del Almería). En el banquillo también esperarán Giménez, Sanabria, Santi Buerno y Pellistri. El central azulgrana Araujo sigue lesionado.