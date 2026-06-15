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MUNDIAL 2026
Arabia Saudí - Uruguay, en directo: partido de fase de grupos del Mundial 2026, hoy en vivo
Sigue el partido del grupo H del Mundial en directo con SPORT
Un cuarto de hora para que arranque el partido. Ronald Araujo espera el debut de su selección mate en mano.
Cuidado con Arabia
Delante tendrá Uruguay a una Arabia Saudí muy inferior, aunque también lo era Cabo Verde frente a España. El combinado saudí, recordemos, ya logró derrotar en la jornada inaugural a la Argentina de Leo Messi, que sería después campeona del mundo en Qatar 2022. De los dos goleadores aquel día, repite en el once Al-Dawsari. Al-Shehri será suplente.
Partido con sabor LaLiga
Apetece y mucho ver a esta Uruguay de Marcelo Bielsa, plagada de futbolistas de LaLiga. Todos los focos estarán puestos en Fede Valverde, pero arriba confía el seleccionador en un Fede Viñas que ha completado una gran temporada en el Real Oviedo, con nueve goles y siendo una de las únicas notas positivas del cuadro carbayón. También aparecen en el once Mathías Olivera (ex del Getafe y del Albacete), Guillermo Varela (ex del Real Madrid Castilla) y Darwin Núñez (ex del Almería). En el banquillo también esperarán Giménez, Sanabria, Santi Buerno y Pellistri. El central azulgrana Araujo sigue lesionado.
Como comentábamos, el tropiezo de España abre un sinfín de posibilidades en el grupo. De hecho, una victoria hoy de Uruguay supondría un paso de gigante de cara a conquistar la primera plaza del grupo, que permitiría ir por un lado del cuadro a priori menos complicado.
Once saudí
También hay alineación oficial en Arabia Saudí. El conjunto asiático buscará dar la sorpresa en Miami con un bloque muy compacto. Juegan de inicio: Mohammed Al Owais; Saud Abdulhamid, Hassan Altambakti, Abdulelah Al Amri, Moteb Al Harbi; Mohammed Al Shamat, Mohamed Kanno, Abdullah Al Khaibari, Salem Al Dawsari; Firas Al Buraikan y Musab Al Juwayr.
¡Once confirmado en Uruguay!
La Celeste arranca el Mundial con: Muslera; Guillermo Varela, Sebastián Cáceres, Mathías Olivera, Matías Viña; Federico Valverde, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur; Maximiliano Araújo, Federico Viñas y Darwin Núñez.
Ocasión de oro para Uruguay. El tropiezo de España, que no pasó del empate a cero frente a Cabo Verde, deja el Grupo H totalmente abierto.
Todo listo en Miami para que arranque el encuentro. El pitido inicial está programado para las 18:00 hora local (las 00:00 hora peninsular española).
¡Muy buenas tardes a todos! Arrancamos con la cobertura minuto a minuto del esperadísimo debut de la selección de Uruguay en el Mundial de 2026. El combinado charrúa inicia su andadura mundialista midiéndose a Arabia Saudí en el césped del Hard Rock Stadium de Miami.
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