Arabia Saudí aplicará la ley seca en el Mundial 2034

La FIFA escogió el pasado diciembre Arabia Saudí como anfitrión de la Copa del Mundo que se disputará en el año 2034. Todavía quedan nueve años para la cita mundialista en el país de Oriente Medio, sin embargo, se han empezado a desvelar algunas de las medidas que se aplicarán durante el mayor evento futbolístico.

En un entrevista concedida a la 'BBC', el príncipe Khalid bin Bandar Al Saud reconoció que no se venderá alcohol durante el torneo, incluyendo en los hoteles donde se alojen los aficionados que acudan a la cita. "Se puede pasar bien igualmente sin alcohol. No es necesario consumirlo. Si la gente quiere hacerlo después de salir del país, perfecto, pero en estos momentos no tendremos bebidas para ellos", dijo el saudí.

"Ni gota de alcohol"

En Inglaterra la medida ha causado una alta preocupación, ya que se espera que miles de aficionados de los 'Three Lions' acudan a Arabia Saudí para ver de cerca las evoluciones de su combinado nacional. Al contrario de lo que sucedió en Qatar, donde se permitía el consumo privado en hoteles, Arabia Saudí se cierra en banda a la venta de bebidas de alta graduación: "No habrá ni gota de alcohol. Es un país donde no se consume. Cada uno tiene su propia cultura. Nosotros estamos contentos de recibir a los aficionados de todo el mundo, pero tenemos unos límites y no cambiaremos nuestra cultura por nadie".

Qatar cambió la ley

En Qatar, otro país de religión mulsumana, se revirtió la medida dos días antes de que arrancara el campeonato tras la presión popular. Asimismo, el príncipe Khalid se refirió a las relaciones homosexuales y a las personas transgénero, ilegales en Arabia Saudí. "Daremos la bienvenida a todo el mundo. No es un Mundial de Arabia Saudí, es un acontecimiento mundial y por eso todo el mundo que quiera venir será bien recibido", apuntó.

Tal y como informa la propia 'BBC', Arabia Saudí ha sido acusada en los últimos años de blanquear dinero a través del deporte con la compra de algunos clubes. Entidades europeas se han beneficiado de esa aportación proveniente de los petrodólares para mejorar su rendimiento deportivo. Grupos como Amnistía Internacional se han manifestado contra la organización del Mundial en Arabia Saudí, apuntando que es muy probable que se violen derechos fundamentales de los aficionados que acudan al país.