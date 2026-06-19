Arabia también quiere su parte del pastel: "España a la vista"

Arabia Saudí sueña con el gran golpe. Visto lo visto en el España-Cabo Verde inaugural y también en el empate ante Uruguay, el combinado de Oriente Medio se ve más que capaz de rescatar algo positivo ante la selección española y dar así un golpe sobre la mesa de cara a la clasificación para la siguiente ronda.

En ese sentido, los Halcones Verdes siguen preparando el partido ante los de Luis de la Fuente. Se ejercitaron los saudíes este jueves en el Q2 Stadium de Austin, a tres días del encuentro de la segunda jornada del Mundial, con una curiosa baja.

El guardameta Abdulrahman Al-Sanbi, que no entró en la convocatoria para el Mundial pero que se encuentra concentrado con el grupo para cubrir necesidades en la portería, se sometió a pruebas médicas que confirmaron que sufre una lesión en el isquiotibial. "El jugador ya ha empezado un programa de tratamiento bajo la supervisión del equipo médico", aseguró Arabia Saudí.

Quien sí pudo participar fue el otro guardameta, el titular Al-Owais, por lo que todo apunta a que repetirá bajo palos ante España. El meta regresó al grupo en una sesión de entrenamiento arrancó con ejercicios de calentamiento y siguió con trabajo de posesión, antes de que la plantilla se centrara en los aspectos tácticos concretos del partido ante España. El seleccionador Georgios Donis concluyó la sesión con un partidillo en el que dio constantes órdenes tácticas.

Arabia Saudí volverá al trabajo este viernes a las 12 del mediodía hora local, en una jornada a puerta cerrada en el mismo Q2 Stadium de Austin. Y luego por la tarde la delegación saudí emprenderá ya su viaje hacia Atlanta, Georgia, sede del partido ante el combinado español.