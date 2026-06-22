Todo apunta a un España - Austria en dieciseisavos

España y Argentina son, en este momento, líderes de grupo, y si termina así esta fase, el camino del Mundial les separaría hasta una posible final. Anteayer España dio un paso adelante en el grupo H al vencer a Arabia y sumar cuatro puntos; ayer respondió Argentina, que cuenta ya con pleno de victorias (2 de 2) en el J.

Y ahí está la paradoja: si ambas terminan primeras, caen en mitades opuestas del cuadro y solo podrían verse en la final del 19 de julio, si siguen avanzando, claro. Los grupos H y J están emparejados en dieciseisavos, pero ese cruce genera dos partidos que viajan a lados contrarios.

El primero del H se mide al segundo del J por un lado del cuadro (España contra Austria, a día de hoy) y el primero del J se mide al segundo del H por la otra (Argentina contra Uruguay o Cabo Verde). Los dos ganadores quedan tan lejos como permite el reglamento.

Con la situación actual, España apuntaría a medirse a Austria (segundo del J) en el SoFi Stadium de Los Ángeles, el jueves 2 de julio. Argentina, en cambio, jugaría en el Hard Rock Stadium de Miami, el viernes 3, contra el segundo del grupo H: ahora mismo Uruguay, aunque Cabo Verde aprieta empatado a puntos y se mide contra Arabia Saudí y Uruguay contra España.

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Argentina tiene su grupo sentenciado; España aún no ha cerrado el liderato del H. Y aquí está el peligro: si la Roja se descuelga al segundo puesto y Argentina gana el suyo, serían ellas dos las que coincidirían en Miami… ya en dieciseisavos. Dicho de otro modo, la final soñada pasa por que España remate el primer puesto.

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Si lo hace, las dos favoritas tendrán que recorrer el Mundial entero para encontrarse. Si España falla ante Uruguay se podría dar una final anticipada en dieciseisavos de final midiendo a la España de Lamine con la Argentina de Leo Messi.