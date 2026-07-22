El aplaudido mensaje de Scaloni tras la derrota de Argentina ante España: “Perdimos porque ellos fueron mejores”

La derrota de Argentina ha causado todo tipo de reacciones. Entre el comportamiento antideportivo de los jugadores de la 'Albiceleste' y las acusaciones a la FIFA por su supuesta indulgencia con los argentinos, la resaca del Mundial para el equipo de Scaloni no está siendo, en absoluto, positiva.

El futuro de Scaloni como seleccionador de Argentina sigue en el aire tras no haber sido capaz de defender el título de campeones. Después de un partido marcado por el gol de Ferran y por las múltiples tarjetas amarillas mostradas, incluida una al técnico argentino, le preguntaron por el arbitraje: "¿Fue injusto el arbitraje de la final?".

Lejos de seguir alimentando la polémica, el seleccionador fue contundente en su respuesta: "No, perdimos porque ellos fueron mejores, chicos. Hay que reconocerlo, hay que reconocer que jugaron mejor. Nosotros seguramente llegamos justos, es la realidad, pero hay veces que está bueno reconocerlo, y eso creo que nos va a hacer mejores, sin duda", dijo Scaloni.

"No hemos podido vencer, somos conscientes"

El partido estuvo claramente dominado por los hombres de Luis de la Fuente, mientras que Argentina apenas dispuso de ocasiones de gol. "No hemos podido vencer. Somos conscientes. Se juega para la alegría de nuestra gente y por eso duele. Seguiremos dando batalla", continuó el seleccionador.

Después de no haber conseguido los resultados esperados, su continuidad al frente de la 'Albiceleste' ha sido muy comentada: "Son cosas que, después de un torneo así, son normales. Uno se lo puede replantear. Hasta diciembre estamos acá. Creo que lo más importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo".

Para dejar claro que lo verdaderamente importante es la selección, y no quién la dirija, añadió: "Lo más importante es la selección, no quién se haga cargo, esté yo o no".

"Estoy bien. Tengo claro que el equipo ha dado todo hasta el final. Sin duda, es lo mejor que nos llevamos", quiso aclarar Scaloni.

Ahora ya está de vuelta en su país y ha asegurado que el equipo lo dio todo: "Estoy feliz de estar en casa. Se perdió. No fuimos vencedores, pero creo que hay que estar satisfechos. Duele no darle una alegría a la gente. Nosotros jugamos por ellos y por nuestras familias. Lo dimos todo".

Cuestionan el ambiente en la plantilla

También quisieron preguntarle si había visto lo que se comentaba en las redes sociales. "¿Viste lo que hay en las redes? ¿Pasó algo con la arenga de Messi?", le preguntaron a Scaloni.

"No sé, no veo redes, chicos, yo no tengo", contestó el míster. "Se rumoreó que habían recibido presión", le comentaron. "No, no tengo idea", sentenció Scaloni.

Los medios siguieron preguntándole por el ambiente en la plantilla. "¿El vestuario estaba bien? ¿Viste la arenga de Messi cuando decía: 'Bueno, muchachos, olvidémonos de todo, juguemos'?", a lo que el argentino dijo: "No sé, no tengo ni idea".

"¿Podemos decir que la Scaloneta está unida? ¿No hay conflictos internos?", insistieron. Y Scaloni zanjó definitivamente el asunto: "No, no puedo creer lo que me está preguntando".