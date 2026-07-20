La aplaudida reflexión de Lamine Yamal: "No puedo sentir presión por jugar a fútbol. Pienso que toda mi familia y mis amigos lo han pasado peor que yo"

Lamine Yamal está disfrutando de sus mejores horas como futbolista. El extremo del FC Barcelona fue una pieza clave para que la selección española conquistara el Mundial 2026, que se ha disputado en Estados Unidos, México y Canadá. El de Rocafonda fue de menos a más, ya que llegó a la concentración española entre algodones, pues estuvo más de un mes y medio alejado de los terrenos de juego por una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

No ha tenido un camino nada fácil hasta convertirse en uno de los jugadores más destacados de su generación. Sus inicios empezaron en su barrio, Rocafonda, donde empezó a jugar a fútbol en una pista de cemento. "Donde jugaba, en mi barrio… había como unos muros donde la gente se sentaba, y creo que no había mejor sensación que conseguir que las personas que estaban sentadas se levantaran riéndose de los oponentes. Es la mejor sensación del mundo", reconoció en una entrevista al programa estadounidense '60 Minutes'.

El '10' del conjunto azulgrana es consciente de sus raíces y, siempre que puede, celebra sus goles dibujando el número 304 en homenaje a Rocafonda, ya que corresponde a los tres últimos dígitos del código postal del barrio (08304).

"No somos Sarrià, no somos Paseo de Gracia. Pero barrios como los nuestros son los más recordados. Somos los que más luchamos para tener una buena vida. Puede que seamos olvidados por otras personas, no por los que somos de allí. Estamos orgullosos de ser de Rocafonda", señaló a '60 Minutes'.

Tampoco dudó en decir: "No puedo sentir presión por jugar a fútbol. Pienso que toda mi familia y mis amigos lo han pasado peor que yo". Una sensación que ya demostró ayer en el césped del MetLife Stadium, donde salió con todo desde el pitido inicial y, a los tres minutos, tuvo la primera ocasión en sus botas, pero Emiliano Martínez estuvo acertado.

Lamine Yamal, con la Copa del Mundo / RFEF

Uno de los momentos más complicados de su vida fue cuando sus padres, Sheila Ebana y Mounir Nasraoui, decidieron separarse: "Cuando mis padres se separaron mi padre se fue a vivir con mi abuela y mi madre conmigo en Granollers. Iba al cole, volvía, iba a entrenar y veía a mi madre por la noche". Una rutina a la que le costó adaptarse.

Aunque, no ha sido el único mal trago para el futbolista culé, debido a que en una entrevista en el pódcast 'Resonancias de Corazón', presentado por José Ramón de la Morena, desveló cómo vivió cuando apuñalaron a su padre, en un aparcamiento de Rocafonda, el 14 de agosto de 2024.

Lamine Yamal con su padre Mounir Nasraoui / Archivo

"Lo primero que hice fue intentar llegar a la estación de tren para ir a Mataró. Imagínate que eres un niño y te dicen que han apuñalado a tu padre. Intenté subirme al tren, pero mi primo no me dejó", relajo.

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Su familia no dejó que fuera a Mataró, por lo que le encerraron en su casa: "Fue un momento duro y al día siguiente tenía entrenamiento". Horas después, Nasraoui habló con él y le tranquilizo, debido a que estaba fuera de peligro.