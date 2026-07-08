Todos los apercibidos en cuartos del Mundial 2026: Bellingham, Hakimi, Olise, Rice y Ferran, al límite

El Mundial 2026 abre el telón de los cuartos de final. De ahora en adelante, todos los detalles pueden marcar la diferencia para las 8 selecciones que todavía siguen en pie, condicionantes como pueden ser las tarjetas amarillas en algunos de sus jugadores. Y es que hasta 19 jugadores afrontan esta ronda apercibidos y, si ven una nueva amonestación, se perderán las semifinales en caso de que su selección consiga clasificarse.

La normativa de la FIFA es simple: la acumulación de tarjetas se limpiará después de los cuartos de final, por lo que los jugadores que superen esta ronda sin ver otra amarilla llegarán limpios a semifinales. A partir de ahí, la única forma de perderse la final sería por una expulsión o una sanción disciplinaria posterior.

La amenaza afecta a varios nombres de primer nivel. Francia tiene a tres futbolistas en riesgo antes de medirse a Marruecos, mientras que la selección marroquí es la más castigada con cinco jugadores apercibidos. Inglaterra también llega con varios pesos pesados al límite, entre ellos Jude Bellingham y Declan Rice, dos piezas clave para Thomas Tuchel.

Bellingham, celebrando uno de sus goles / EFE

España, por su parte, solo tiene un jugador en peligro: Ferran Torres. El atacante vio una amarilla en el tramo final del partido contra Portugal y deberá jugar con cuidado si Luis de la Fuente le da minutos ante Bélgica. En el lado belga, el único apercibido es Brandon Mechele.

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Todos los apercibidos en los cuartos de final del Mundial 2026

Francia Manu Koné

Michael Olise

Bradley Barcola Marruecos Issa Diop

Achraf Hakimi

Redouane Halhal

Azzedine Ounahi

Bilal El Khannouss España Ferran Torres Bélgica Brandon Mechele Noruega Antonio Nusa Inglaterra Nico O’Reilly

Jude Bellingham

Declan Rice

Marc Guéhi Argentina Gonzalo Montiel Suiza Miro Muheim

Granit Xhaka

Denis Zakaria

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