MUNDIAL 2026
Todos los apercibidos en cuartos del Mundial 2026: Bellingham, Hakimi, Olise, Rice y Ferran, al límite
Jugadores como Olise, Hakimi, Ferran Torres, Bellingham, Rice, Xhaka o Montiel están a una amarilla de ser sancionados y no disputar una hipotética semifinal del Mundial 2026
El Mundial 2026 abre el telón de los cuartos de final. De ahora en adelante, todos los detalles pueden marcar la diferencia para las 8 selecciones que todavía siguen en pie, condicionantes como pueden ser las tarjetas amarillas en algunos de sus jugadores. Y es que hasta 19 jugadores afrontan esta ronda apercibidos y, si ven una nueva amonestación, se perderán las semifinales en caso de que su selección consiga clasificarse.
La normativa de la FIFA es simple: la acumulación de tarjetas se limpiará después de los cuartos de final, por lo que los jugadores que superen esta ronda sin ver otra amarilla llegarán limpios a semifinales. A partir de ahí, la única forma de perderse la final sería por una expulsión o una sanción disciplinaria posterior.
La amenaza afecta a varios nombres de primer nivel. Francia tiene a tres futbolistas en riesgo antes de medirse a Marruecos, mientras que la selección marroquí es la más castigada con cinco jugadores apercibidos. Inglaterra también llega con varios pesos pesados al límite, entre ellos Jude Bellingham y Declan Rice, dos piezas clave para Thomas Tuchel.
España, por su parte, solo tiene un jugador en peligro: Ferran Torres. El atacante vio una amarilla en el tramo final del partido contra Portugal y deberá jugar con cuidado si Luis de la Fuente le da minutos ante Bélgica. En el lado belga, el único apercibido es Brandon Mechele.
Todos los apercibidos en los cuartos de final del Mundial 2026
Francia
- Manu Koné
- Michael Olise
- Bradley Barcola
Marruecos
- Issa Diop
- Achraf Hakimi
- Redouane Halhal
- Azzedine Ounahi
- Bilal El Khannouss
España
- Ferran Torres
Bélgica
- Brandon Mechele
Noruega
- Antonio Nusa
Inglaterra
- Nico O’Reilly
- Jude Bellingham
- Declan Rice
- Marc Guéhi
Argentina
- Gonzalo Montiel
Suiza
- Miro Muheim
- Granit Xhaka
- Denis Zakaria
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