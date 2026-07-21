El anuncio de Zidane como seleccionador francés es inminente y ya se conoce su cuerpo técnico

El Mundial de 2026 ha supuesto un fin de ciclo claro para la Selección de Francia, la cual, tras dos finales consecutivas en la máxima competición, no pudo hacer frente a España en semifinales. Además, no logró el premio de consolación del tercer puesto, al caer por 4-6 contra Inglaterra. De esta manera, los goles de Oyarzabal y Porro pusieron punto y final a la etapa de Didier Deschamps en el banquillo francés tras un Mundial, una Nations League y otros dos subcampeonatos en la Eurocopa y la Copa del Mundo en 14 años

Sin embargo, el final de una era simplemente supone el inicio de otra, por lo que 'Les Bleus' volverán a tratar de competir por replicar éxitos pasados de la mano de la máxima leyenda del fútbol francés: Zinedine Zidane. La llegada del exentrenador del Real Madrid se da por sentada y se anunciará en los próximos días. Incluso, será el técnico galo quien dirigirá los próximos compromisos internacionales en la Nations League, en el parón de septiembre.

El reputado periodista Fabrizio Romano ya informó de que la federación francesa tiene previsto firmar toda la documentación ahora que ha concluido el Mundial, mientras que el propio presidente de la Federación Francesa de Fútbol admitió que el nombre del nuevo seleccionador será anunciado antes de finalizar julio.

El staff de Zinedine Zidane

Al haber sido dirigir a Francia su principal objetivo desde hace mucho tiempo, no es de extrañar que el entrenador tricampeón de Europa tuviera un esquema mental de cómo sería su cuerpo técnico. En este sentido, desde 'L'Équipe' se exponen algunos de los nombres que conformarán su staff.

En primer lugar, David Bettoni será su principal asistente, al mantener ambos una relación cercana de la etapa en el Cannes como jugadores y al haber compartido grandes momentos en el Real Madrid, pues ya en el Bernabéu el francés acompañó a Zidane como ayudante.

David Bettoni junto a Zinedine Zidane / JOAN IGNASI PAREDES

Otro nombre que le acompañará y con el que coincidió en el conjunto merengue es el de Hamidou Msaidie, quien conoció a Zinedine cuando estaba en el Castilla. Así, el fisioterapeuta de formación y posteriormente especialista en fascioterapia volverá a formar parte de un staff, algo que no sucedía desde 2021.

El encargado de la preparación física, aspecto tan importante en el fútbol actual, será Grégory Dupont, quien también trabajó con el nuevo seleccionador durante su etapa en el Bernabéu, además de tener experiencia con Francia al formar parte del cuerpo técnico de Deschamps durante 15 meses.

Por otra parte, el encargado de analizar a los rivales será Stéphane Planque, antiguo compañero de Zidane en el Girondins de Burdeos entre 1992 y 1994, mientras que el área médica será reconstruida alrededor del doctor marsellés Hervé Collado.

Finalmente, pese a que todavía quedan muchos aspectos por definir, desde el medio francés se ha informado que la intención del nuevo técnico pasaría por contar Fabien Barthez, guardameta campeón del mundo en el 1998, como entrenador de porteros. Sin embargo, el hecho de que no tenga titulación complica el asunto y provoca que no pueda darse por sentada la llegada del excancerbero.