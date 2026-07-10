Anthony Gordon: "Rashford me ha ayudado muchísimo"

El extremo inglés Anthony Gordon aseguró este jueves que mantiene una gran relación con su compañero Marcus Rashford, con quien compite por un puesto en el once de Thomas Tuchel, que fue el primero en felicitarle tras su fichaje por el club azulgrana y que le ha "ayudado muchísimo".

Gordon afirmó, en el Swope Soccer Village de Kansas City, donde la selección inglesa prepara el partido de los cuartos de final del Mundial contra Noruega, que su relación es magnífica con Rashford, a quien sustituyó en el Barcelona, que no utilizó la cláusula de compra por 30 millones que pedía el Manchester United.

"Me felicitó en cuanto me vio. Me ha ayudado muchísimo. Estoy buscando casa y me ha dado información sobre el club, lo que me viene muy bien, ya que todavía no he estado allí. Me resulta difícil porque toda mi atención está puesta aquí y él me ha ayudado mucho", dijo.

Gordon considera que Rashford es un "incomprendido", una persona humilde, "casi como un niño". "Le encanta jugar al fútbol. Siempre está con el balón, haciendo toques y esas cosas. Un chico encantador, bien educado, de una buena familia, por lo que sé”, señaló el delantero, que consideró que entre ellos hay una competencia sana.

"Estamos compitiendo por un puesto y así es el fútbol. En la élite siempre va a haber eso, y normalmente me viene bien, así que no tengo ningún problema con ello, y estoy seguro de que él tampoco", agregó.

Incidente con Aguirre

El nuevo jugador barcelonista restó importancia al incidente con Javier Aguirre durante el partido de octavos disputado en el estadio Azteca, cuando el técnico mexicano le soltó; "que te jodan", tras una carrera por la banda del inglés. Una situación que, difundida por las redes, se ha magnificado.

"Lo recuerdo. Fue divertido. Con toda la tensión y el ambiente del partido, fue entretenido. Simplemente corrí hacia el lateral por la banda, así que fue un halago por su parte. Al menos así lo interpreté yo. Parecía un buen tipo, estuvo hablando conmigo y con Jude durante todo el partido, y como había mucha tensión, me gustó que nos hablara a Jude y a mí", afirmó.

Gordon celebra el pase de Inglaterra / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Gordon añadió: "Nunca he discutido con un entrenador. Normalmente dicen cosas así cuando has hecho algo bien y me felicitan, o me felicitan de una forma no tan amable como en este caso. Me ha pasado un par de veces. Estaba hablando del partido. Estaba hablando con Jude y, por lo que oí, era un tipo gracioso. Un buen tipo".

Tras dos malos partidos al comienzo del torneo, en los que tuvo más impacto Rashford, Gordon dice que se replanteó lo que había pasado y lo usó como motivación para mejorar.

“Para ser honesto, me sentía oxidado, pero lo usé como una especie de revulsivo para el partido contra la República Democrática del Congo porque sentí que jugué a lo seguro.”

"No estaba aprovechando mis puntos fuertes y cuando tuve la oportunidad contra el Congo, pensé: 'No voy a hacer eso, voy a hacer lo que me trajo hasta aquí', y obviamente dio sus frutos", agregó.