El 'Anschluss' que silenció al equipo maravilla: la resistencia del 'Mozart del fútbol' contra los nazis en la antesala de la Segunda Guerra Mundial

A pesar de que a día de hoy aún hay gente que pregona que no hay que mezclar el fútbol con la política, la historia del deporte rey en general y la de los Mundiales en particular está llena de ejemplos, para bien y para mal, que demuestran que es imposible disociar una cosa de la otra. La tercera edición de la Copa del Mundo se disputó en Francia en 1938, pocos meses antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, y Benito Mussolini la utilizó como herramienta de propaganda para ensalzar el fascismo.

Más allá de toda la polémica que rodeó el triunfo de Italia y del famoso "Vencer o morir" del dictador, la última edición del Mundial que se disputó antes de que el conflicto bélico paralizara la competición hasta 1950 siempre se recordará también por la ausencia de Austria. La selección apodada como 'Wunderteam' (equipo maravilla) no solo se había clasificado para la fase final del torneo, sino que era una de las favoritas al título... pero no pudo participar por culpa del 'Anschluss', esto es, su anexión a la Alemania nazi tras la invasión, el 12 de marzo de 1938, de las tropas de Adolf Hitler.

El de Francia 1938 fue el último Mundial que se disputó con el formato de fase de eliminación directa... y únicamente tuvo 15 participantes, por lo que la rival de Austria en octavos de final, Suecia, se clasificó directamente para los cuartos. Los futbolistas austríacos no solo fueron privados de defender la camiseta de la ÖFB (Österreichische Fußballnationalmannschaft), sino que algunos de ellos, como Wilhelm Hahnemann o Rudolf Raftl, estuvieron obligados a participar en la Copa del Mundo con la Alemania nazi.

Sindelar, la resistencia

El problema del combinado alemán, entonces dirigido por Sepp Herberger, fue que la gran estrella del fútbol austríaco, el 'Mozart del fútbol' Matthias Sindelar, se rebeló contra los nazis y se negó a jugar por el Tercer Reich. Considerado por muchos el futbolista austriaco más grande de todos los tiempos y el mejor jugador europeo de las primeras décadas del siglo XX, firmó 228 goles en 385 partidos con las camisetas del Hertha Viena primero y del Austria Viena después. Y eso que no era un '9' puro, sino que la flexibilidad táctica del revolucionario 'Wunderteam' le permitió ser pionero y desarrollar funciones propias de la figura conocida actualmente como 'falso 9'.

Tras sufrir una dura eliminación en el Mundial de 1934 contra Italia en unas semifinales marcada por una polémica actuación arbitral, Sindelar afrontaba la cita de 1938 con ganas de desquitarse y proclamarse campeón del mundo. Era el líder de una de las principales favoritas al título, pero el 'Anschluss' le impidió jugar con su país y él se negó a defender a Alemania. Él no era judío, pero el Austria Viena, su equipo, era el club de la burguesía judía. Y, además, había nacido en Bohemia, una región con fuerte presencia judía. Pocos meses después del Mundial, el 23 de enero de 1939, el 'Mozart del fútbol' murió en circunstancias extrañas y se especuló sobre una posible maniobra de los nazis como causa.

La 'lección' de Suiza

Alemania, la potencia del Tercer Reich reforzada con los mejores futbolistas austriacos que no habían podido o querido seguir el ejemplo de Sindelar, pasó a ser una de las grandes candidatas al Mundial. El régimen de Hitler había convertido el torneo en una cuestión de estado: ganar era demostrar la superioridad de la raza aria y el ministro de propaganda Joseph Goebbels había movilizado toda la maquinaria mediática alemana en torno al combinado. El fútbol, sin embargo, puede ser muy caprichoso: la pequeña y neutral Suiza les paró los pies a las primeras de cambio. En octavos de final.

El primer partido acabó en empate a uno y, por consiguiente, hubo que repetirlo. En el desempate, los helvéticos desmontaron a la supuesta superpotencia con una victoria por 4-2 con remontada incluida. Goebbels había asegurado que ganar un partido era "más importante para la gente que capturar una ciudad del Este" y el régimen nazi, que esperaba dejar atrás lo sucedido en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, se marchó de Francia sin una sola victoria.